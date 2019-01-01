محرز: سننسى كأس الاتحاد ونفكر في دوري الأبطال!

اللاعب الجزائري رياض محرز سعيد بهدفه وفوز فريقه في كأس الاتحاد الإنجليزي ويحضر لمباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على نيو بورت برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

اللاعب الجزائري كان قد اختتم أهداف المباراة بتوقيعه على الهدف الرابع للسيتزن في الدقيقة 90.

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عبر المباراة تحدث محرز البالغ من العُمر 27 عامًا لشبكة "بي تي سبورتس" وقال: "لم تسنح لهم هجمات خطيرة، لقد تحكمنا في إيقاع المباراة ونحن سعداء بتأهلنا للدور المقبل".

كما أضاف لاعب ليستر سيتي السابق: "النتيجة هي أهم شيء في مثل هذه المباريات، نتمتع باحترافية وعلينا التأقلم مع أي مباراة واللعب ضد أي منافس، الجميع سعيد بالتأهل، ولكن علينا الآن أن ننسى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وأن نصب تركيزنا على مباراتنا المقبلة في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن منافس مانشستر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هو فريق شالكه الألماني.