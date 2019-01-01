محرز: لا مشاكل مع جوارديولا رغم الدكة في سيتي

النجم الجزائري لا يحظى بمكان ثابت في تشكيل سيتي

تحدث رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، عن عدم مشاركته بشكل مستمر في تشكيل المدرب بيب جوارديولا في الآونة الأخيرة، ومدى تأثير الأمر على مسيرته.

وشارك محرز أساسياً في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم من أصل 12، بالإضافة لثلاث مباريات أخرى كبديل.

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وقال الجزائري مع "ميرور": "في نهاية الموسم الماضي قضيت عدد من اللقاءات على دكة البدلاء، نفسياً، كان الأمر صعباً التعايش معه".

وأضاف: "كان يجب أن أركز لأن هدفي كان اللعب مع الجزائر، قلت لنفسي، استمر لأن سيأتي وقت سيحتاجك بيب، هو شخص بسيط للغاية".

وواصل نجم ليستر السابق: "يحب الفوز ويساعدنا على التطور، جوارديولا يشرح لك كل شيء، لا يترك أي تفصيلة، وهذا يسهل المباريات".

واستمر: "يركز على المباراة، أحب الاجتماعات معه، فقرة الفيديو خصيصاً رائعة لأنك دائماً تتعلم، الوجود في نادي كبير واقع مختلف".

وختم: "يجب أن تحارب باستمرار، لا يمكنك التراخي، أريد تقديم المزيد لأن إذا لم تفعل سيحل أحد محلك، لا يكفي لعب لقاء جيد، يجب أن تفعل ذلك طوال الوقت، هذا هو مانشستر سيتي".

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ويتواجد محرز حالياً مع المنتخب الجزائري الذي يستعد لمقابلة زامبيا في إطار تصفيات أمم إفريقيا 2021 مساء الخميس.