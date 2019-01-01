محرز: الخلل في أدائي مع الجزائر طبيعي ومقارنته بمانشستر سيتي غير منطقة

محاربو الصحراء تأهلوا إلى دور الـ16 بأداء رائع، لكن قائده لم يقدم الأداء المنتظر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض رياض محرز؛ قائد منتخب الجزائر، الانتقادات التي توجه للأداء الذي يقدمه مع الفريق، مؤكدًا أن هناك اختلاف كبير بين الكرة الأفريقية ونظيرتها الأوروبية.

قائد محاربي الصحراء سجل هدفًا وحيدًا من أصل ثلاثة سجلها فريقه خلال أول مباراتين بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وحسم المنتخب الجزائري تأهل إلى دور الـ16 بالكان قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث تغلب على كينيا والسنغال ليحصد ست نقاط كانت كفيلة لصعوده.

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وقال محرز، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت: "نعمل على قلب رجل واحد، والمدرب جمال بلماضي بذل مجهودًا كبيرًا معنا خلال الفترة الماضية حتى نصل لما نحن عليه، سنواصل المشوار والجميع على قلب رجل واحد من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة حتى نسعد الشعب الجزائري".

وعن الانتقادات التي توجه لأدائه، علق: "البعض يقارن بين ما أقدمه مع مانشستر سيتي وبين أدائي مع المنتخب، والمقارنة غير منطقية، لاختلاف المنافسة والكرة في أفريقيا عنها في أوروبا، لذلك حدوث أي خلل في أدائي شيء طبيعي".

يذكر أن كتيبة بلماضي تختتم دور المجموعات بعد غدٍ الإثنين، بملاقاة تنزانيا في التاسعة مساءً، على استاد السلام.