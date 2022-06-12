محذرًا من "جروب" لأذية النصراويين .. نجم النصر الأسبق: توبوا إلى الله!

قضايا النصر تعرضه لحملات هجومية

حذر هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، جمهور ناديه من مجموعة من المتعصبين، الذي تفرغوا لأذية كل من ينتمي للعالمي، واصفًا أعمالهم بالمشينة.

قضايا النصر تعرضه للهجمات:

العالمي في الموسم الجاري تعرض للكثير من الحملات من منافسيه في ظل قضاياه ضد ناديي الاتحاد والهلال..

النصر قدم شكواه ضد العميد، وتحديدًا ضد مهاجمه عبد الرزاق حمد الله ومديره التنفيذي حامد البلوي، بداعي أن الأخير فاوض اللاعب خلال فترة سريان عقده مع الفريق العاصمي وحرضه على الرحيل.

القضية لا تزال منظومة أمام لجنة الاحتراف، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بها.

أما شكوى النصر ضد الهلال، فجاءت بعدما وقع لاعب الزعيم محمد كنو على عقد انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر، ثم تراجع بعدها وجدد عقده مع الأزرق، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في وقتٍ واحد.

هذه القضية أصدرت بها غرفة فض المنازعات قراراتها، إذ أوقفت اللاعب أربعة أشهر، ومنعت الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للنصر، لكن تم الاستئناف على القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولم يصدر قراراته بعد.

ما هي قصة "جروب أذى النصراويين"؟

سرور أوضح أن هناك مجموعة تفرغت لسب النصراويين، وأتخذت هذا مهنة لها، طالبًا إياهم بالتوقف عن جمع الذنوب من أجل كرة القدم.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قروب يمتهن أذى الناس، أسس خصيصًا للشتم والتعدي على حسابات النصراويين، أسسته مجموعة من المتعصبين!، لا سامحهم الله ولا بارك فيهم ومن يقودهم لهذا العمل المشين!".

وأضاف: "مثل هذه القروبات يكون اسمها الحقيقي ((قروب جمع الذنوب))، قروب جمع الذنوب أسس لغرض التسبب بالأذى للناس وصنع القصص الكاذبة والشتم والألفاظ غير المحترمة وتكذيب الآخرين (لأجل كرة قدم)، أنصح كل مسلم بالابتعاد عن مثل هذا والتوبة إلى الله، قروب يجمع للأذى لا خير فيه".

قروب يمتهن إذا الناس

اسس خصيصاً للشتم والتعدي على حسابات

النصراويين أسسته مجموعة من المتعصببن !

لا سامحهم الله ولابارك فيهم ومن يقودهم لهذا العمل الشين ! — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 12, 2022

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