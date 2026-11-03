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رحيل صادم للمهاجم الإسباني في مستشفى لا كانديلاريا بعد توقف قلبي تنفسي وتدهور عصبي حاد وسط انهيار الحارس خيسوس أوونو وموجة حداد واسعة شلت منافسات الكرة الإسبانية.

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استيقظت كرة القدم الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء على فاجعة كبرى هزت الأوساط الرياضية إثر إعلان وفاة خيسوس دي ميجيل ألاميدا مهاجم نادي تينيريفي عن عمر ناهز 30 عامًا متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرض لها في الوقت بدل الضائع من مواجهة فريقه أمام ضيفه نادي أندورا ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

تحولت ليلة أمس الإثنين في جزيرة تينيريفي من مواجهة كروية مؤجلة بسبب العواصف المطرية إلى مأساة إنسانية حبست أنفاس الجماهير لأكثر من 12 ساعة بدأت بسقوط اللاعب مغشيًا عليه فوق عشب ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز بعد تدخل عنيف من حارس أندورا وانتهت ببيان النعي الرسمي صباح اليوم وسط جدل قانوني حول المسؤولية الجنائية لحارس المرمى وموجة تعاطف غير مسبوقة تصدرها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ومالك نادي أندورا جيرارد بيكيه.

مفارقة العاصفة والحداد المزدوج

لم يكن مقررًا لهذه المباراة أن تقام مساء الإثنين من الأساس حيث كشفت التقارير الصحفية بالتزامن مع تغطية هيئة الإذاعة والتلفزيون في جزر الكناري أن اللقاء تأجل من موعده الأصلي يوم الأحد 1 من نوفمبر بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من عاصفة مطرية غزيرة وتفعيل خطة الطوارئ في الجزيرة.

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وحملت الأمسية مفارقة مأساوية أخرى كشفها الموقع الرسمي لنادي تينيريفي حيث دخل لاعبو الفريق أرضية الملعب وهم يرتدون شارات سوداء في اليوم الأخير من حداد رسمي استمر 3 أيام على وفاة أسطورة النادي التاريخية وأكثر لاعبيه مشاركة ألبيرتو مولينا ووقف الجميع دقيقة صمت قبل صافرة البداية حدادًا على روح مولينا وضحايا حادث قطار طليطلة دون أن يدري أحد أن الملعب ذاته سيشهد فاجعة جديدة في دقائقه الأخيرة.

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الدقيقة 96 وتفاصيل الاصطدام المروع

سارت المباراة في أجواء متوترة للغاية خلال دقائقها الأخيرة بعدما تقدم تينيريفي بهدفين نظيفين سجلهما جوميس وإنريك جاليجو قبل أن يدرك أندورا التعادل بهدفين في الدقيقتين 82 و 87 وسط اشتباكات شهدت طرد مهاجم أندورا لاوتارو وحارس تينيريفي داني مارتين.

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وفي الدقيقة 96 وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع انطلق خيسوس دي ميجيل الذي شارك كبديل في الشوط الثاني خلف كرة طولية هوائية بالقرب من دائرة منتصف الملعب لبدء هجمة مرتدة.

حينها خرج حارس مرمى أندورا الدولي الغيني الاستوائي خيسوس لازارو أوونو بعيدًا عن منطقة جزائه وقفز في الهواء رافعًا قدمه وركبته للأعلى ليصدم بقوة مفرطة منطقتي الصدر والرأس لدى دي ميجيل وفق ما وثقته التقارير الإعلامية.

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أشهر حكم اللقاء المدريدي مانويل أنخيل بيريز هيرنانديز البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس أوونو ووثق تفاصيل الواقعة في تقريره التحكيمي الرسمي المرفوع إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم مبررًا طرد الحارس بعبارة صريحة جاء فيها: "الاصطدام بشكل عنيف وساقه مرفوعة للأعلى ضد منافس مع استخدام قوة مفرطة عندما كانت الكرة قيد التنافس".

كما أوضح الحكم في تقريره الرسمي سبب إلغاء الدقيقتين المتبقيتين وعدم استكمال اللقاء قائلًا: "تم إيقاف المباراة في الدقيقة 96 لتقديم الرعاية الطبية للاعب رقم 9 من الفريق المحلي، ونظرًا لخطورة الوقائع وعدم ملاحظة أي تحسن في الحالة الصحية للاعب المذكور انسحبنا إلى غرف تبديل الملابس، وبمجرد اجتماعنا مع قادة ومندوبي كلا الفريقين أبلغونا أنهم ليسوا في حالة نفسية وذهنية تسمح لهم بمواصلة المباراة ولذلك تقرر تعليق المباراة باتفاق متبادل بين جميع الأطراف"

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20 دقيقة من الإنعاش حتى إعلان الوفاة

سقط دي ميجيل على عشب الملعب فاقدًا للوعي جراء إصابته بتوقف قلبي تنفسي مباشر وهرعت الطواقم الطبية التابعة للناديين وأفراد الصليب الأحمر لإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية لمدة قاربت 20 دقيقة فوق العشب وداخل سيارة الإسعاف المجهزة طبيًا وسط انهيار وبكاء لاعبي الفريقين حيث ظهر المهاجم إنريك جاليجو واضعًا يديه على رأسه في صدمة تامة بينما جثا المدافع أنتوني لاندازوري على ركبتيه يصلي على أرضية الميدان.

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نجح الأطباء مبدئيًا في استعادة النبض والتنفس المستقل للاعب داخل سيارة الإسعاف لينقل على الفور إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى نويسترا سينييورا دي لا كانديلاريا الجامعي حيث رافقه رئيس النادي فيليبي مينيامبريس والمساهم الأكبر رايكو جارسيا وعدد من زملائه بعد إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب ألفارو سيرفيرا.

أصدر الموقع الرسمي لنادي تينيريفي في بيانه الطبي الأول ليلة الإثنين توضيحًا يفيد بأن اللاعب يرقد في العناية المركزة في حالة مستقرة ضمن خطورة الوضع غير أن الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء شهدت انتكاسة حادة دفعت النادي لإصدار بيان طبي ثان مقتضب أعلن فيه أن الحالة الطبية للاعب تدهورت من الناحية العصبية.

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وعند الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جزر الكناري لفظ خيسوس دي ميجيل أنفاسه الأخيرة في المستشفى ليعلن الموقع الرسمي لنادي تينيريفي في بيان النعي الخبر الصادم وتنكيس الأعلام وإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بالكلمات التالية: "محطمون من الألم وبغصة في الحلق ودون قدرة على تصديق أن هذا حقيقي نعلن من نادي تينيريفي الوفاة المأساوية اليوم الثلاثاء الثالث نوفمبر 2026 في تمام الساعة 8 صباحًا لخيسوس دي ميغيل ألاميدا، لا توجد كلمات للمواساة لا يوجد أي شيء على الإطلاق يخفف من هذا الشعور المليء بالحزن، نحن نقف إلى جانب عائلته المفجوعة وأحبائه وكل جماهير تينيريفي التي تبكي اليوم هذه النهاية القاسية، تشكر عائلة خيسوس دي ميغيل كل رسائل الدعم التي تلقتها وتطلب من القلب أقصى درجات الاحترام لخصوصيتها في هذه اللحظات العصيبة"

حقيقة عقوبة السجن 4 سنوات للحارس

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أشعلت وفاة مهاجم تينيريفي نقاشًا قانونيًا واسعًا في إسبانيا خلال الساعات الماضية حول المسؤولية الجنائية لحارس مرمى أندورا خيسوس أوونو حيث أوضحت التقارير القانونية أن وفاة اللاعب تنقل التكييف القانوني النظري من جرائم الإصابات إلى جريمة القتل غير العمد المنصوص عليها في قانون العقوبات الإسباني.

تنص المادة القانونية على عقوبة السجن من سنة واحدة إلى أربع سنوات في حال ثبوت ارتكاب القتل نتيجة إهمال أو رعونة جسيمة بينما تفرض عقوبة الغرامة المالية من ثلاثة أشهر إلى 18 شهرًا إذا صنفت الواقعة كإهمال أقل جسامة.

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غير أن خبراء القانون الجنائي والرياضي أكدوا أن دخول الحارس السجن مستبعد من الناحية العملية استنادًا إلى مبدأ تحمل المخاطر الرياضية المعتمد لدى المحكمة العليا الإسبانية.

بين القانونيون أن المحكمة العليا لا تخرج الحوادث الرياضية من نطاق اللعب إلى نطاق الإدانة الجنائية إلا إذا ثبت وجود اعتداء متعمد منفصل تمامًا عن التنافس على الكرة مستشهدين بأن تدوين حكم المباراة في تقريره الرسمي لعبارة عندما كانت الكرة قيد التنافس يمثل قرينة قانونية حاسمة لصالح اعتبار حركة أوونو التحامًا كرويًا متهورًا وليس جريمة جنائية فضلًا عن أن القانون الإسباني يوقف تنفيذ عقوبات السجن التي لا تتجاوز عامين لمن ليس لديهم سوابق جنائية.

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وعلى الصعيد الرياضي يواجه الحارس عقوبة إيقاف انضباطية تتراوح بين 4 مباريات و 12 مباراة بموجب لائحة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

انهيار أوونو النفسي ورسالة بيكيه

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داخل معسكر نادي أندورا خيمت حالة من الصدمة والذهول منذ لحظة وقوع الحادث حيث دخل الحارس خيسوس أوونو البالغ من العمر 25 عامًا في نوبة بكاء وانهيار نفسي تام داخل غرفة الملابس بعد سماعه هتافات غاضبة في المدرجات تصفه بالقاتل واضطر ليلة الإثنين إلى إغلاق وحذف كافة حساباته على منصات التواصل الاجتماعي إثر تلقيه سيلًا من التهديدات.

أكدت مصادر نادي أندورا أن أوونو ظل مستيقظًا طوال الليل يتابع التطورات الطبية عبر طبيبة الفريق حتى وصول البعثة إلى مطار برشلونة في الرابعة فجرًا وأنه يضع في صدارة أولوياته التواصل هاتفيًا وشخصيًا بشكل خاص مع عائلة خيسوس دي ميجيل لتقديم اعتذاره ومواساته بعيدًا عن الكاميرات قبل الإدلاء بأي تصريح علني.

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من جانبه غادر النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه رئيس ومالك نادي أندورا مقصورة ملعب المباراة على وجه السرعة ليلة الإثنين للاطمئنان على حالة اللاعب وفور إعلان الوفاة صباح اليوم كسر صمته برسالة مقتضبة ومؤثرة عبر حسابه الرسمي قال فيها: "أشعر بالأسف من أعماق روحي. ارقد بسلام يا خيسوس"

كما أصدر نادي أندورا بيان تعزية رسمي صباح اليوم جاء فيه: "بقلوب مفجوعة ومحطمة نود أن نبعث بأصدق التعازي لعائلة خيسوس دي ميجيل ولجميع زملائه وأصدقائه ولنادي تينيريفي. ليرقد بسلام"

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تضامن واسع وشلل في الكرة الإسبانية

توالت البيانات الرسمية من كبار أندية ومؤسسات كرة القدم الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية حيث أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا تزامن مع وقوف لاعبي الفريق الملكي دقيقة صمت قبل انطلاق تدريبات اليوم وجاء في البيان: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بعمق لوفاة خيسوس دي ميجيل لاعب نادي تينيريفي. يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومودته لعائلته وزملائه وناديه وجميع أحبائه. توفي خيسوس دي ميغيل عن عمر 30 عامًا. ليرقد بسلام"

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وبدوره أصدر نادي برشلونة بيان نعي رسمي قال فيه: "من نادي برشلونة نأسف للنبأ المأساوي بوفاة خيسوس دي ميجيل لاعب نادي تينيريفي، كل دعمنا ومواساتنا لعائلته وأصدقائه وأحبائه في هذه الأوقات العصيبة للغاية"

ونعى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اللاعب الراحل في بيان رسمي قائلًا: "حزين بعمق لوفاة خيسوس دي ميجيل ألاميدا لاعب نادي تينيريفي. اليوم نتقاسم جميعًا الألم الرهيب لخسارة لا تعوض. خالص تعازي لعائلته وأحبائه وزملائه ولكل ناديه. كل محبتي ودعمي في هذه اللحظات القاسية. ليرقد بسلام"

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كما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بيان تعزية أكد فيه أن الكرة الإسبانية تبكي رحيل اللاعب في حين كشف الموقع الرسمي لرابطة لاعبي كرة القدم الإسبان تفصيلًا لافتًا في مسيرة الراحل إذ كان دي ميغيل يشغل منصب عضو في مجلس إدارة نقابة اللاعبين الإسبان ونعته النقابة بكلمات مؤثرة أشادت بدوره النقابي في الدفاع عن حقوق زملائه اللاعبين.

وامتدت تداعيات الفاجعة لتفرض حالة من الشلل على جدول المسابقات والفعاليات الكروية في إسبانيا إذ تأكد أن مباراة تينيريفي المقررة غدًا الأربعاء أمام نادي باداخوز في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا وكذلك مواجهة الجولة 13 من الدوري أمام غرناطة باتتا في حكم المؤجلتين بالتنسيق مع رابطة الدوري والاتحاد الإسباني نظرًا لاستحالة خوض لاعبي تينيريفي أي مباراة في ظل الصدمة النفسية القاسية.

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وفي لفتة تضامنية بارزة أعلن نادي إسبانيول رسميًا إلغاء وتأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم مدربه الجديد إيدير سارابيا حدادًا على رحيل دي ميجيل بينما بادر الغريم التقليدي نادي لاس بالماس ومهاجمه جيسي رودريجيز بتوجيه رسائل مواساة مؤثرة لجماهير تينيريفي.

مسيرة كفاح كروية تنتهي بمأساة عائلية

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خلف رحيل خيسوس دي ميجيل مأساة عائلية مؤلمة إذ احتفل اللاعب المولود في العاصمة مدريد بعيد ميلاده الـ 30 في 21 من سبتمبر الماضي قبل ست أسابيع فقط من وفاته وترك خلفه شريكته ماريا وطفلتهما الرضيعة كارلا التي ولدت في يونيو 2025 ولم يتجاوز عمرها عامًا و أربعة أشهر.

واستذكرت التقارير مسيرة الكفاح الطويلة للاعب الذي نشأ في أكاديمية ليجانيس وشق طريقه من الدرجات الإقليمية والثالثة عبر أندية إنترناسيونال دي مدريد وفوينلابرادا ونافالكارنيرو ويونيونيستاس دي سالامانكا قبل أن يتألق بقميص نادي كاستيون بين عامي 2023 و 2025 مسجلًا 25 هدفًا في 88 مباراة قادت الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الثانية ليحقق حلمه باللعب في دوري المحترفين بعمر 27 عامًا.

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ثم انتقل في يوليو 2025 إلى تينيريفي بعقد يمتد حتى 2028 وقاده الموسم الماضي للعودة إلى الدرجة الثانية بتسجيله 11 هدفًا رافضًا عدة عروض في الصيف الماضي على رأسها عرض ريال سرقسطة حبًا في البقاء بجزيرة تينيريفي.