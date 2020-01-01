محدث | مصابو الهلال بكورونا .. 5 حالات جديدة بينهم كنو وجحفلي

أخبار جيدة للزعيم

21 سبتمبر: 5 إصابات جديدة بعد إجراء مسحة على بعثة الهلال

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي، اليوم الإثنين، عن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه بعد المسحة التي أجريت عليهم عقب لقاء أمس.

وكشف النادي عن إصابة محمد كنو ومحمد جحفلي ومحمد الكنيدري بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية أيضًا.

📃 أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة #الهلال إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.#أجر_وعافية_يا_أبطال pic.twitter.com/6ckTYmKQ7t — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 21, 2020

21 سبتمبر: سلمان الفرج يُشارك في التدريبات الجماعية

شارك سلمان الفرج نجم وسط الهلال في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

من مشاركة "سلمان الفرج"، بتدريبات #الهلال الجماعية🤩💙. pic.twitter.com/ipXmoN3QNH

— أهداف - بيت الهلال (@goal11914) September 21, 2020

المزيد من الفرق

وكان النادي قد أعلن إصابة قائده يوم 13 سبتمبر الماضي فور الوصول إلى الدوحة، وقد خضع لفترة عزل طبية أبعدته عن المباريات الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

20 سبتمبر: رازفان وكنو ينضمان للقائمة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 16 لاعبًا، بجانب عدد من أفراد الجهاز الفني والإداري، بحسب ما كشفت مصادر خاصة لـ"جول".

الإصابة الـ16 بين اللاعبين لمحمد كنو؛ لاعب الوسط، بجانب صيد الفيروس كذلك للروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، ومدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة، لتقترب إجمالي الحالات من 20 مصابًا منذ قدوم البعثة إلى الدوحة.

19 سبتمبر: جوميس على رأس المصابين الجدد

أجرى فريق نادي الهلال مسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور عددًا من الإصابات في الفريق خلال الفترة الماضية، خلال تواجد بعثة الزعيم في قطر حاليًا.

وعلم "جول" من مصادره، أن المسحة الطبية الجديدة التي أجراها الهلال، أسفرت عن إصابة 11 فردًا بالبعثة، ليرتفع أعداد المصابين إلى 22 فردًا في بعثة الهلال.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك 11 إصابة جديدة في بعثة نادي الهلال، منهم الثنائي بافيتمبي جوميس وعلي البليهي ومتعب المفرج، بالإضافة إلى عدد من أعضاء بعثة الهلال.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة 11 لاعبًا بالإضافة للمدير الإداري سعود كريري، ليصبح الآن عدد المصابين هو 22 فردًا ببعثة الهلال المتواجدة في الدوحة.

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ويستعد الهلال لمواجهة فريق شاهر خودرو الإيراني، مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا .

ويتصدر الهلال ترتيب فرق المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط، حيث يحتاج لنقطتين فقط من أجل التأهل إلى دور الـ16.