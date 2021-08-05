محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

نبأ غريب بعض الشيء..

صٌدم العالم كله بنبأ رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، فبدأ الأمر بأنباء عن اختلاف بينه وبين إدارة جوان لابورتا، وفجأة أصدر البرسا بيانًا أعلن فيه نهاية هذه العلاقة.

لكن يا تُرى ما هي كواليس اتخاذ هذا القرار الحاسم سواءً من برشلونة أو من ميسي نفسه؟ هذا التقرير مخصص وسيحدث لحظة بلحظة بكل ما يخص كواليس رحيل الأرجنتيني عن كامب نو.

ميسي غير سعيد بالرحيل

ليونيل ميسي غير سعيد، هذه حقيقة تؤكدها شبكة RAC1، بعدما انتهت علاقته بصورة رسمية مع برشلونة بإعلان النادي الكتالوني استحالة قيده بسبب رابطة الدوري الإسباني.

الشبكة روت من مصادر مقربة لميسي أن اللاعب غير سعيد أبدًا ومتأثر للغاية بالرحيل عن برشلونة، لدرجة أنه حتى الآن لم يبدأ أي مفاوضات مع نادٍ آخر للانتقال إليه.

كريستيان روميرو سبب في الأزمة

غضب عارم أصاب ميسي أيضًا من إدارة برشلونة بعد أشهر من العلاقة الوردية، والسبب في ذلك كان رفضهم التعاقد مع زميله في منتخب الأرجنتين، كريستيان روميرو.

هذا ما أتى في تقرير "موندو ديبورتيفو" التي أوضحت أن ميسي أراد من برشلونة التوقيع مع مدافع أتالانتا الشاب لدعم خط الدفاع، فيما لم تلتفت إدارة جوان لابورتا عمليًا لرغبة البرغوث.

وفكّر برشلونة بالفعل في التعاقد مع روميرو بالأسابيع الماضية، حتى أن بعض التقارير تداولت إرسال عرض رسمي إلى إدارة أتالانتا نظير 40 مليون يورو وإضافات.

لكن، اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مطلوب في أكثر من نادٍ آخر، وتلك الأندية في وضع اقتصادي أفضل من البرسا، ولعله الآن بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى توتنهام.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى توصل إدارة السبيرز إلى اتفاق مع إدارة أتالانتا حول التعاقد مع روميرو نظير قرابة الخمسين مليون يورو.

في الوقت نفسه، قيل أن رونالد كومان كان السبب الرئيسي في عدم جدية محاولات برشلونة في التعاقد مع روميرو، إذ يؤمن الهولندي بعدم الحاجة لضمه في وجود كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي.

بنهاية المطاف تسبب عدم التعاقد مع روميرو في غضب كبير جدًا من ميسي، دفع المفاوضات بينه وبين برشلونة إلى حائط سد وانتهت بالإعلان رسميًا عن مغادرة الأرجنتيني لكامب نو.

يُشار إلى أن بعض التقارير الأخرى تحدثت عن عدم رضا ميسي عن المشروع الرياضي في برشلونة، مما كان سببًا في تعثر المفاوضات، وقد يُفهم هكذا سبب غضبه العارم بشأن فشل صفقة روميرو.

كما من الجدير بالذكر أن روميرو قدم أداء تاريخيًا مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا الأخيرة وكان أحد أهم الأضلاع في نجاح ميسي لقيادة بلاده للتتويج أخيرًا ببطولة رسمية.