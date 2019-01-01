مُحدث - عودة نيمار وباريس مستعد لخفض سعر الصفقة

آخر التطورات في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب عودة نيمار من جديد إلى إسبانيا، وفقاً للصحفي جوسيب بيدرول الصحفي شبكة شيرينجيتو.

ووفقاً لموقع سبورتس لاين فإن باريس سان جيرمان مستعد لخفض سعر اللاعب، والذي من المتوقع أن يكون مبلغ مالي، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو لاعب الفريق.

انتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اختفاء قميص نيمار، من المتاجر الرسمية لنادي باريس سان جيرمان.

وفي الساعات الأخيرة، ترددت انباء قوية تشير باقتراب عودة البرازيلي، نيمار إلى ناديه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن جانبها بدأت إدارة باريس سان جيرمان، في البحث عن بديل لنيمار في حال رحيله المحتمل، إذ بدأت بالمفاوضات مع الأرجنتيني ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظر ان يعقد بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني اجتماعاً مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في إنجلترا خلال يومي 15 أو 16 أغسطس الجاري.

وطلبت إدارة برشلونة، من اللاعب البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً، أن يصرح إعلامياً أن يلعب لأي فريق غير برشلونة.

جدير بالذكر أن نيمار، انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان منذ موسمين، بعد كسر الشرط الجزائي البالغ حينها 222 مليون يورو.