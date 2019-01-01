مُحدث - اختفاء نيمار من متاجر باريس سان جيرمان

آخر التطورات في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اختفاء قميص نيمار، من المتاجر الرسمية لنادي باريس سان جيرمان.

وفي الساعات الأخيرة، ترددت انباء قوية تشير باقتراب عودة البرازيلي، نيمار إلى ناديه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن جانبها بدأت إدارة باريس سان جيرمان، في البحث عن بديل لنيمار في حال رحيله المحتمل، إذ بدأت بالمفاوضات مع الأرجنتيني ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظر ان يعقد بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني اجتماعاً مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في إنجلترا خلال يومي 15 أو 16 أغسطس الجاري.

وطلبت إدارة برشلونة، من اللاعب البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً، أن يصرح إعلامياً أن يلعب لأي فريق غير برشلونة.

جدير بالذكر أن نيمار، انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان منذ موسمين، بعد كسر الشرط الجزائي البالغ حينها 222 مليون يورو.