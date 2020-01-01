محترف الوحدة : كنت قريبًا من الأهلي في يناير الماضي

بالتأكيد أكون سعيدًا على الصعيد الشخصي حينما يصلني أي اهتمام من فرق أخرى

كشف اللاعب البرازيلي أنسيلمو، لاعب نادي الوحدة السعودي عن سعادته بالتطور الكبير الذي وصل له الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة.

وفي تصريحاته للعربية فجر أنسيلمو مفاجأة كبيرة بعدما أكد تلقيه عرضًا من نادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وفي تصريحاته التلفزيونية قال اللاعب البرازيلي : "تلقيت عرضًا من نادي الأهلي في الفترة الشتوية، كان هناك اهتمام لكن فترة الانتقالات كانت على وشك أن تغلق، ولم تتم الصفقة".

المزيد من الفرق

وحول موقفه من هذا العرض قال : "بالتأكيد أكون سعيدًا على الصعيد الشخصي حينما يصلني أي اهتمام من فرق أخرى، لأن هذا يدل على أنني أقدم مستويات جيدة".

وعن مستوى بطولة الدوري السعودي للمحترفين قال : "هناك العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الفني المميز سواء محليين وأجانب، مما يجعل الفرق متقاربة".

وأنهى أنسيلمو حديث عن الدوري السعودي : "الدوري صعب ومميز وأستمتع بالتنافس الكبير بين الفرق، في بلدان أخرى لا أرى التنافس والتشويق الذي أشاهده هنا".

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يُذكر أن نادي الوحدة يُقدم مستوى مميز خلال الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 39 نقطة.