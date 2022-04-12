محاولة للملمة الأوراق .. كيف رد الاتحاد على تهمة تحريض حمد الله ضد النصر؟

تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جدية في ملف شكوى النصر السعودي للاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، أمام لجنة الاحتراف.

لماذا قدم النصر شكوى ضد الاتحاد؟

العالمي كان قد فسخ عقد حمد الله في نوفمبر الماضي، من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقًا لما جاء في بيان النادي الرسمي.

وبعدها بفترة قصيرة، أعلن العميد تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، وبدأ مهمته الرسمية معه منذ يناير 2022.

العالمي وحمد الله تبادلا الشكوى ورفع القضايا أمام عديد الجهات، لكن طوال الفترة الماضية كان العميد ليس طرفًا في القضية، حتى أتت المفاجأة..

صحيفة "الرياضية" أعلنت تقديم النصر شكوى رسمية ضد النادي الجداوي، بداعي امتلاكه أدلة تثبت تحريض اللاعب على الرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده. (طالع التفاصيل)

كيف رد العميد على تهمة التحريض؟

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنع التفاوض مع أي لاعب بشكل مباشر، طوال فترة سريان عقده مع ناديه.

ووفقًا لفهد المري؛ الصحفي بصحيفة "الرياضية" فإن النادي الجداوي رد على استدعاء لجنة الاحتراف للاستماع لأقواله في شكوى النادي العاصمي، طالبًا مهمة ثلاثة أسابيع، للرد على الاتهامات الموجهة له.

وحال ثبوت التهمة على الاتحاد، فإنه من المتوقع صدور قرار بحرمانه من التعاقدات لفترتين، بجانب دفع تعويض مالي للنصر، وإيقاف مسؤولي النادي المتورطين في القضية.

توقيت غريب لطلب حمد الله الرحيل عن النصر:

المهاجم المغربي حقق عديد النجاحات مع العالمي منذ أن ارتدى قميصه في 2018، فقاده لتحقيق لقب الدوري المحلي بعد غياب سنوات، بجانب حصد لقبي كأس السوبر السعودي، بخلاف الأرقام الفردية القياسية التي حققها اللاعب.

ورغم تألق حمد الله الكبير مع النادي العاصمي، والمزايا التي كان يتمتع بها على عكس بقية زملائه إلا أنه استجاب لتحريضات العميد بحسب تأكيدات الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل..

المريسل أكد أن حمد الله طلب من مسؤولي العالمي الرحيل قبل ساعات قليلة من مواجهة برسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت في أكتوبر 2020. (طالع التفاصيل)

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