محاولة فاشلة من ليفربول لضم نجم ريال مدريد

واحد من أبرز اللاعبين في الدوري الإسباني هذا الموسم

لم يقم ليفربول بنشاط كبير على صعيد الانتقالات الصيف الماضي، لكنه كان على مقربة من صفقة قوية من ريال مدريد لتدعيم خط وسط الفريق.

مارتن أوديجارد انتقل لريال وعمره 16 سنة، وقضى 5 سنوات كاملة خارج أسوار النادي في إعارات مختلفة، آخرها مع ريال سوسييداد بالدوري الإسباني.

ليونيد سلوتسكي مدربه السابق في فيتيس الهولندي الذي سبق وأن أُعير له، كشف عن محاولات ليفربول من أجل الحصول على خدماته الصيف الماضي.

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وقال سلوتسكي في تصريحات صحفية:"وقته مع فيتيس كان في غاية الأهمية بالنسبة له، أصبح واحداً من أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي بفضل تألقه معنا".

وأضاف:"كانت أمامه العديد من العروض قبل الانتقال لريال سوسييداد، ليفربول حاول الحصول على خدماته وكذلك أياكس أمستردام".

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وتابع:"شرف كبير جداً لي برؤيته يتألق ويثبت قدراته لأنه خاض العديد من التحديات الصعبة لإحياء مسيرته من جديد، والآن عليه تقرير مصيره، هل يعود لريال مدريد أم يبقى في سوسييداد لموسم آخر؟ لا أعلم ما سيحدث".

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 مع سوسييداد في 28 مباراة من هذا الموسم، قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.