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1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
GOAL
ترجمه

محاولة أخرى في الصيف.. إصرار إنجليزي على ضم سعيد المالا

الدوري الألماني
سعيد إلمالا
مالك إلمالا
انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
كولن
برايتون

سعيد الملا كان قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف الماضي. فهل ستكون هناك محاولة أخرى الآن؟

وبحسب سكاي، فإن برايتون آند هوف ألبيون لم يتخلّ عن فكرة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، ولا يزال مهتمًا بإتمام الصفقة.

كان النادي يرغب في ضمّ إلملا قبل بداية الموسم الحالي. وبحسب التقارير، خطّط لصفقة مزدوجة كانت ستضمّ أيضًا شقيقه الأكبر مالك، لكنها لم تتحقق قط.

والآن قد يحاول نادي الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا. وبحسب سكاي، فإن الانتقال في فترة الشتاء ليس مطروحًا، لكن ذلك قد يتغير في الصيف المقبل.

ويواصل برايتون متابعة تطوّر الشقيقين عن كثب، ويرسل كشّافيه بانتظام إلى كولون.

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في الصيف الماضي، كان إلملا ضمن قوائم رغبات العديد من الأندية. فإلى جانب برايتون، كان كلٌّ من برينتفورد ولايبزيغ وبوروسيا دورتموند مهتمًا بشكل خاص بالتعاقد معه. غير أن كولون تمسّك بموقف تفاوضي صعب وطالب بما لا يقل عن 50 مليون يورو.

وفي النهاية، فشل الانتقال لعدة أسباب، ومدّد إلملا عقده في مدينة الكاتدرائية. ويمتدّ عقده الجديد مع كولون حتى 30 يونيو 2031، ولا يتضمّن بحسب التقارير أي شرط جزائي. وبالتالي يمكن لكولونيا التفاوض على قيمة انتقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا دون هذا القيد.

1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

كم عدد الأهداف التي سجّلها سعيد إلملا هذا الموسم؟

على عكس العام الماضي، بات إلملا أساسيًا لا غنى عنه مع كولون هذا الموسم. وسجّل المهاجم أربعة أهداف وصنع واحدًا في تسع مباريات بمختلف المسابقات.

كما خاض أولى مبارياته مع المنتخب الألماني في أكتوبر. ومنح المدرب يورجن كلوب إلملا أولى دقائقه بقميص ألمانيا في مباراة دوري الأمم ضد صربيا.

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