محاولات بشتى الطرق تكللت بهدف .. ماذا قدم رونالدو أمام سبيزيا؟

رونالدو أمام سبيزيا في أرقام

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة أمام سبيزيا بعنوان الكثير من المحاولات التي كُللت في نهاية المطاف بهدف، في تجسيد بسيط لمسيرة صاروخ ماديرا؛ كثير من المحاولة، وإنجاز في النهاية.

وحقق يوفنتوس انتصارًا منطقيًا على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة استضافها على ملعبه أليانز ستاديوم ليستفيق من التعادل الأخير في الجولة الماضية.

رونالدو لعب 90 دقيقة كاملة، سجل هدفًا، حاول المراوغة 3 مرات نجح منهم في محاولتين، ولمس الكرة في 45 مرة ولم يصنع أي هدف من أهداف فريقه الثلاثة.

وسدد رونالدو في مباراة يوفنتوس 3 تسديدات إضافة إلى 2 تم التصدي لهم من قبل مدافعي سبيزيا قبل أن يعبرا إلى الإطار، وبالعودة إلى الـ 3 الذين عبروا، واحدة ضربت القائم، وواحدة تصدى لها الحارس، وواحدة عبرت للشباك.

رونالدو قام بـ 27 تمريرة منهم 19 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 70%، منهم تمريرة واحدة مفتاحية، وكرة واحدة طولية كانت ناجحة ولم تخطئ الطريق، وبلا كرات عرضية.

على مستوى الثنائيات فاز رونالدو بثنائية واحدة هوائية من أصل 2 وبـ 6 ثنائيات أرضية من أصل 7، وفقد الكرة 9 مرات وتعرض للعرقلة واحتسب له 4 أخطاء، ولم يرتكب هو أي خطأ.

ووقع رونالدو في مصيدة التسلل مرتين، بينما عزز سجل فشله في تسديد الركلات الحرة المباشرة حيث سدد الركلة الحرة رقم 66 له بقميص يوفنتوس وتصدى لها الحارس، ليتوقف سجل نجاحه فيها عند هدف واحد فقط من 66 محاولة.

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الجدير بالذكر أنه على ذكر الركلات الحرة كشف بيرلو بدوره أن هذا الأمر محبط للغاية، ولكنه أكد أن رونالدو يعمل بجد من أجل تنفيذهم بالشكل الأمثل في التدريبات، وهو واثق من إنهاء الجفاف.