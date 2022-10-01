محامي يكذب شقيق كنو: معي الدليل على الورقة البيضاء!

فهد بارباع يرفض إنكار علاء كنو لحقيقة "الورقة البيضاء"

تسبب حديث علاء كنو؛ شقيق محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، في دخول المحامي فهد بن محمد بارباع، في تحدٍ خاص معه، لإثبات حقيقة ما عُرف إعلاميًا بـ"الورقة البيضاء، بشأن قضية النصر ضد اللاعب.

ما هي قصة "الورقة البيضاء"؟

قضية كنو هي واحدة من أشهر القضايا في السنوات الأخيرة بالكرة السعودية، تعود أحداثها ليناير الماضي، إذ قام اللاعب بتوقيع عقد انتقاله للنصر عقب دخوله الفترة الحرة مع الزعيم، ثم بعدها عاد ووقع على عقد جديد مع الأزرق، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في توقيت واحد.

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Shahid Shahid

وعلى إثر هذه القضية، تم إيقاف كنو أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، بجانب إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي.

لكن وأثناء التحقيق في القضية، فجر بارباع مفاجأة عن "الورقة البيضاء"، خلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد" في مايو الماضي، مؤكدًا أن شقيق كنو قدم ورقة، خلال التحقيقات، موقعة من اللاعب، يؤكد خلالها علم نادي الهلال بتوقيعه للنصر.

لكن أكد المحامي أن وقتها كنو نفى علمه بهذه الورقة في التحقيقات، مؤكدًا أنه وقع عليها على بياض، دون علمه بما سيكتبه شقيقه بها.

شقيق كنو يكذب بارباع

لكن أول أمس الخميس، ظهر علاء كنو عبر برنامج "في المرمى"، نافيًا ما قاله بارباع جملة وتفصيلًا عن الورقة البيضاء.

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وأكد علاء أن هذه الورقة قانونية ويعلم تمامًا كنو ما بها: "هذا الكلام غير منطقي، لا يمكن لعاقل أن يوقع ويبصم على ورقة بيضاء، استغرب ممن يرددون هذا الكلام، بكل بساطة هي ورقة قانونية تحفظ حق محمد، لكن هذه السالفة خرجت من شخص معين، تكلم في منصة ولا أعلم من أين يتحصل على معلوماته، رغم أنه ليس له أي علاقة بالقضية!". (طالع التفاصيل)

بارباع يتحدى علاء كنو ويكذبه

أمام حديث شقيق كنو عن الورقة البيضاء، بدأت المطالب تتوجه لبارباع لكشف حقيقتها، خاصةً وأن تكذيب علاء كنو له، يضرب بسمعته كمحامي.

أمام هذه المطالب أكد بارباع أنه مستعد لإظهار مستندات تثبت صحة حديثه عن الورقة البيضاء، لكنه طلب موافقة علاء أولًا، كي لا يتضرر قانونيًا.

وكتب المحامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا ما زلت على رأيي وعلى ما ذكرته ، وأطلب من الأستاذ علاء الموافقة هنا أمام الجميع على أن أقوم بإثبات صحة كلامي وبالمستندات ، اذا وافق على ذلك فإني مستعد للاثبات. اذا وافق ولم أثبت فله الاعتذار مني أمام الجميع".

وأضاف: "هناك أشخاص آخرين ينتظرون مني نشر اي مستند بدون موافقة حتى يقدمون شكوى ضدي وأنا ( بتوفيق الله ) فاهم اللعبة بشكل جيد ، لذلك لن أظهر أي مستند يخص موضوع الورقة الا بموافقة الأستاذ/ علاء كنو".

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