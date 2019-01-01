محامي نابولي يؤكد رحيل هامشيك للصين

السلوفاكي ينهي مسيرته مع نابولي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد مسؤولي نادي نابولي الإيطالي، أن القائد السلوفاكي ماريك هامشيك، أصبح لاعباً للفريق الصيني داليان ييفانج.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان النادي عن توقف الصفقة، بسبب فشل التفاوض بين الطرفين على قيمة الصفقة ومدة الدفع.

محامي النادي الجنوبي، ماتيا جراسياني، أكد أن هامشيك أصبح لاعبًا للفريق الصيني بدءًا من الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وجاءت تصريحاته لراديو نابولي، لينهي الجدل حول رحيل هداف النادري التاريخي واللاعب الأكثر مشاركة.

وكان أنشيلوتي قد علق على رحيل لاعبه بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء نابولي وزيورخ: "لا اعتقد أن الأمور انتهت بعد، لكن الأمور ستسير في طريقها، كما تم وضعه بالميزانية".

وقضى اللاعب 12 عامًا بقميص نابولي، بعدما أنضم لهم قادماً من بيرشيا في 2007.

بالتخصص ! 🏹



◀️ سون سجل 9⃣ أهداف ضد دورتموند، أكثر من أي فريق آخر في مسيرته.#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/haonoJG3KJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وسينضم هامشيك، للبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والأرجنتيني نيكولاس جايتان مع الفريق الصيني.