محامي بوديسكو يكشف سبب فسخ العقد مع الشباب السعودي

بوديسكو فسخ عقده مع الشباب السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف بول مينكو، ومحامي ووكيل الروماني كونستانتين بوديسكو، على أن لاعبه عانى مع فريق الشباب خلال معسكر الفريق، بسبب استبعاده من التدريب مع الفريق بككل جماعي.

تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي الشباب فرض على بوديسكو التدريب بشكل منفرد بدون أي سبب، كما تلقى اللاعب عقوبة مالية من جانب إدارة ناديه.

محامي بوديسكو قال خلال تصريحات لموقع "دي جي سبورت" الروماني: "اللاعب أظهر حسن النية وحاول حل الأزمة بشكل ودي مع تغيير الإدارة والجها الفني، ولكن ظل موقف النادي دون تغير".

وكيل أعمال بوديسكو تابع: "لم يجد اللاعب سوى خيار إنهاء العقد من جانب واحد، ونأمل في العثور على نادٍ جديد لمواصلة مسيرته".

وواصل: "سيتم التوصل لحل مع الشباب عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

بوديسكو كان قد وقع على عقد مع نادي الشباب لمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، تحت قيادة الروماني ماريوس سوموديكا.