محامي البليهي الجديد .. جوميس يخطف قلوب الهلاليين بكلماته عن "عدو" النجوم

أزمة المدافع السعودي مع رونالدو فجرت ضده اتهامات الصحف العالمية

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فتح تصرف علي البليهي الأخير مع كريستيانو رونالدو خلال قمة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي النار عليه من الصحف العالمية، لكنه وجد محاميًا بارعًا هو زميله السابق بافيتمبي جوميس.

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المدافع السعودي كان قد تسبب في طرد النجم البرتغالي من المباراة، وقد حمل العديد من الجماهير البليهي مسؤولية استفزاز رونالدو ودفعه للاعتداء عليه دون كرة مما جعله يُغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

أحد الحسابات العالمية الشهيرة على منصة إكس نشر مقطع فيديو لصراعات البليهي مع النجوم العالميين، مثل روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي، في إشارة لاتهامه بتعمد استفزاز النجوم، وقد رد عليهم جوميس بالإشادة باللاعب على المستويين المهني والشخصي.

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مهاجم الهلال السابق كتب "زميل يُحتذى به، أول من يصل المران وآخر من يُغادر. يُقدم كل شيء لبلاده وناديه، وهو حقًا أحد أفضل المدافعين في العالم. أعلم عنه عدة أشياء من خلال رحلتي مع الهلال تجعلني أقول أنه بعيد جدًا عن أن يكون شخصًا سيئًا".

كلمات المهاجم الفرنسي خطفت ود الهلاليين الذي أشادوا به وبمواقفه الرائعة مع ناديهم وزملائه السابقين بعد رحيله عن الفريق.

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