محافظة الدقهلية تكرم الخطيب في احتفالية الـ800 عام على تأسيس المنصورة
قامت محافظة الدقهلية بتكريم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضمن احتفاليتها بمناسبة مرور 800 عام على تأسيس مدينة المنصورة.
وكان الخطيب قد تلقى دعوة مؤخرًا لحضور الاحتفالات التي تقام اليوم في مقر محافظة الدقهلية، بصفته الشخصية الأشهر للمدينة عبر تاريخها.
تواجدت أعداد كبيرة من أهالي المنصورة في استقبال محمود الخطيب، عند وصوله مقر الاحتفالات، لتظهر حفاوة الاستقبال من قبلهم لأسطورة الأهلي.
وتواجد من المسئولين كلًا من أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وجاد شاروبيم محافظ الدقهلية ورضا السيد عميد كلية الآداب.
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وتسلم الخطيب درعًا من محافظ الدقهلية، تكريمًا له في مرور 800 عامًا على تأسيس محافظة المنصورة، وسط سعادة كبيرة من الحضور.
📰تقارير صحفية: إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، نجحت في التوصل لاتفاق مع الجبرين لتجديد عقده، واللاعب سيجدد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة، بمقابل مادي قد يصل إلى 4 ملايين يورو، ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقود. ✍️ pic.twitter.com/8xbg0mYmBk— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 17, 2019