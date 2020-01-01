محاربة الجميع والعودة للأهلي .. تركي آل الشيخ يخرج عن صمته

مالك نادي ألميريا الإسباني يتحدث عن كافة الأمور التي تعلقت باسمه الفترة الماضية.

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أنه أصبح يشعر بالملل بسبب تكرار اسمه في كل شيء يخص الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

تركي آل الشيخ قال خلال تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "لست مقتنعًا بالمدرب كارتيرون منذ أن كان يدرب الأهلي، وأشعر بأنه لن ينجح مع التعاون السعودي".

وتابع: "أثير أنني قمت بدفع مكافآت مالية للاعبي الزمالك من أجل الفوز على الأهلي، لماذا أقم بذلك وأنا أشجع القلعة الحمراء، وهل أرمي بأموالي على الأرض، كان من الأولى دفع هذه الأموال للجان الإلكترونية التي تقوم بمهاجمتي بشكل مستمر".

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وواصل: "كل شيء يقوم الجميع بربطه باسمي، أنا ملتزم الصمت حبًا في مصر وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجميع يقوم بفتح ملفات قديمة ويقوموا بربط اسمي بها، والبعض يقول أنني أريد نقل محمد الشناوي إلى بيراميدز، هذا العرض كان منذ 3 سنوات".

وتحدث المستشار السعودي عن الجزائري يوسف بلايلي، حيث قال: "يوسف بلايلي كان معروضًا علينا في بيراميدز منذ 3 سنوات، ومن الممكن أن تستفسروا من حسام حسن عن ذلك".

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واستطرد قائلًا: "أمس قالوا أنني أحارب الأهلي، واليوم أحارب الزمالك، كيف سأحارب الأهلي والزمالك معًا، ورمضان صبحي قال أمام الجميع أنه لن يذهب للأسيوطي، وهو من عرض نفسه على الأسيوطي، وأنا رفضته لأنني لا أريد الدخول في صفقة مع الأهلي".

آل الشيخ اختتم حديثه قائلًا: "صفحتي مع الكرة المصرية تم إغلاقها، والأهلي هو من قرر إقالة تركي آل الشيخ، وعودتي للقلعة الحمراء تتوقف على رغبة جماهير الأهلي فقط".