مجموعة مصر | جزر القمر ينفرد بالصدارة بالفوز على كينيا

منتخب جزر القمر ينتصر على كينيا بهدفين مقابل هدف، وينفرد بصدارة المجموعة السابعة.

حقق منتخب جزر القمر الفوز على ضيفه كينيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

تقدم منتخب جزر القمر بالهدف الأول عن طريق اللاعب ألفاردو بن نابوهان في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليسرى استقبلها برأسه في الشباك الكينية.

وتمكن كليف نياكيا من تعديل النتيجة بهدف لمنتخب كينيا في الدقيقة 35، بعدما قام بتمرير الكرة على منطقة الجزاء، لتعود له ليسددها قوية في شباك جزر القمر.

المزيد من الفرق

رغم إصابته بكورونا .. صلاح يسافر إلى الجونة لاستكمال الحجر الصحي

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

واستطاع فايز ماتوار من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 49، بعد الحصول على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية في شباك كينيا.

منتخب جزر القمر رفع رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة، متفوقًا على منتخب مصر بفارق 3 نقاط، بينما تجمد رصيد كينيا عند النقطة الثالثة بالمركز الثالث بالمجموعة.

ويسير منتخب جزر القمر بنتائج مميزة، جعلته يفاجئ الجميع ويتصدر المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي مصر وتوجو، حيث يلتقي الأخيران في مباراة الجولة الرابعة مساء يوم الثلاثاء القادم بالجولة الرابعة، ضمن منافسات التصفيات القارية.