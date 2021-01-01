مجموعة متوازنة للأهلي وصعبة على الزمالك .. قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021

تعرف على قرعة دوري أبطال إفريقيا.

أجريت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بتواجد 16 فريقًا.

وقبل إجراء القرعة، كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن التصنيفات الأربعة للفرق الـ16 المشاركة بدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، حيث جاءت كالآتي:

المستوى الأول: الأهلي "مصر"، الوداد، المغرب، الترجي "تونس"، مازيمبي "الكونغو".

المزيد من الفرق

المستوى الثاني: الزمالك "مصر"، صنداونز "جنوب إفريقيا"، حوريا "غينيا"، فيتا كلوب "الكونغو".

المستوى الثالث: الهلال "السودان"، بترو أتلتيكو "أنجولا"، سيمبا "تنزانيا"، مولودية الجزائر "الجزائر".

المستوى الرابع: المريخ "السودان"، شباب بلوزداد "الجزائر"، تونجيت "السنغال"، كايزر تشيفز "جنوب إفريقيا".

وأسفرت القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي "مصر"، فيتا كلوب "الكونغو"، سيمبا "تنزانيا"، المريخ "السودان"

المجموعة الثانية: مازيمبي "الكونغو"، صن داونز "جنوب إفريقيا"، الهلال "السودان"، شباب بلوزداد "الجزائر"

المجموعة الثالثة: الوداد "المغرب"، حوريا "غينيا"، بترو أتليتكو "أنجولا"، كايزر تشيفز "جنوب إفريقيا"

المجموعة الرابعة: الترجي "تونس"، الزمالك "مصر"، مولودية الجزائر "الجزائر"، تونجيت "السنغال"