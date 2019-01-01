مجموعة الأهلي | شبيبة الساورة يتفوق في الوقت القاتل على تاجنانت

صراع المركز الثاني يقترب من الاشتعال في الدوري الجزائري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح شبيبة الساورة في تحقيق فوزًا مهماً على حساب الدفاع الرياضي تاجنانت بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الجزائري.

ولعب شبيبة الساورة 20 مباراة من 22، لينجح في لقاء اليوم في تحقيق انتصار مهم قربه أكثر من مقاعد التأهل للمسابقات القارية.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف بين الفريقين، وشهد طرد مباشر للأسامة عقار سهّل من أمور أًصحاب الأرض.

وانتظر شبيبة الساورة حتى الدقائق العشرة الأخيرة، لينجحوا في تحقيق فوزهم الثاني على التوالي.



الأهلي يكتفي بهدف وحيد في الإنتاج في مباراة إهدار الفرص السهلة

فسجل توماس إيمانويل هدفًأ في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، تبعه هدف ثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع من توقيع رفيق بوكبوكا.

🎯 ثلاثية المرّيخ في شباب المولودية التي صعدت به لـنصف نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال



( 🎥 : @ADSportsTV )pic.twitter.com/Y0wJej7mSh — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

ليرفع شبيبة الساورة رصيده إلى 30 نقطة، ارتقى بها للمركز السادس، بفارق 7 نقاط عن وصافة جدول الترتيب.

وسيلتقي الفريق مع أهلي برج بوعريج في لقاء مؤجل من الجولة 21 في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.