مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2020، جدول المباريات ونظام البطولة

انطلقت منافسات النسخة ال17 من كأس الاتحاد الآسيوي والتي يشارك فيها سيل من أندية الدول النامية في القارة الصفراء على مستوى كرة القدم

انطلقت منافسات النسخة ال17 من كأس الاتحاد الآسيوي والتي يشارك فيها سيل من أندية الدول النامية في القارة الصفراء على مستوى كرة القدم.

وستعرف البطولة هذه السنة العديد من المواجهات المحتدمة والديربيات العربية منذ مرحلة المجموعات كما سيكون حامل اللقب القوة العهد اللبناني بدوره في مجموعة ليست بالسهلة وذلك ما سنوضح في قادم الفقرات.

تكون بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2020 ذات أهمية كبيرة بالنسبة للفرق المشاركة، حيث سيتأهل البطل تلقائياً لدوري أبطال آسيا 2021 من خلال الأدوار التمهيدية.

المزيد من الفرق

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: كأس الاتحاد الآسيوي ستوفر الآن طريقاً للفائز بنسخة هذا العام لكسب مكان في أكبر بطولة للأندية في آسيا من خلال دوري الأبطال 2021.

الكشف عن قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2020

وأوضح: في كل عام، تزداد المنافسة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ويمكننا أن نتوقع نسخة مثيرة أخرى في عام 2020.

ما هو نظام كأس الاتحاد الآسيوي؟

يشارك في المسابقة الفرق القادمة من الدول الآسيوية التي لا تزال في طور التطور في عالم الساحرة المستديرة وتلعب في المرحلة الأولى ضد الفرق التي تجاورها من نفس المنطقة الجغرافية.

البطولة تُلعب حسب المناطق الجغرافية ، وهي خمس مناطق (غرب آسيا ، آسيا الوسطى، جنوب آسيا ، الآسيان وشرق آسيا) حيث يُقام النهائي بين بطل غرب آسيا وبطل المناطق الأربع الأخرى، حيث يُلعب النهائي من مباراة واحدة تُقام على أساس التناوب مرة في الغرب ومرة في الشرق.

ويشارك في مرحلة المجموعات من النسخة المقبلة، 36 فريقاً ،سيتم تقسيمها على 9 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق ، حيث تضم منطقة غرب آسيا المجموعات (الأولى ، الثانية ، الثالثة) وآسيا الوسطى المجموعة (الرابعة) وجنوب آسيا المجموعة (الخامسة) ومنطقة الآسيان المجموعات (السادسة ، السابعة ، الثامنة) ومنطقة شرق آسيا (المجموعة التاسعة).

الأول من كل مجموعة من مجموعات غرب آسيا يتأهل إلى الدور الثاني إضافةً إلى أفضل فريق احتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث وهذا الشيء أيضاً ينطبق على المجموعات الثلاث المُخصصة لمنطقة الآسيان إضافة إلى تأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الرابعة، الخامسة، التاسعة وبالتالي يكون عدد المتأهلين من دور المجموعات (11) فريقاً فقط.

في الدور الثاني فرق غرب آسيا المتأهلة تلعب ضد بعضها وكذلك فرق الآسيان، وبالتالي يتأهل من كل منطقة فريقين إلى الدور نصف النهائي وأيضاً يلعبان فرق المنطقة الواحدة ضد بعضهما البعض.

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بعد ذلك الفائز من منطقة غرب آسيا ينتظر منافسه في النهائي الكبير للبطولة ، حيث سيلعب بطل الآسيان مع صاحب المركز الأول للمجموعة الرابعة (منطقة آسيا الوسطى)، وبطل المجموعة الخامسة وهي مجموعة جنوب آسيا بعد بطل المجموعة التاسعة التي هي تمثل شرق آسيا والفائزان من هاتين المباراتين يلعبان ضد بعضهما البعض والفائز من مباراتي الذهاب والإياب يتأهل ليلعب نهائي المسابقة ضد بطل غرب آسيا.

ماهي مجموعات كاس الاتحاد الآسيوي 2020؟

المجموعة الأولى المجموعة الثانية العهد - لبنان الكويت - الكويت الجيش - السوري الفيصلي - الأردن المنامة - البحرين الوثبة - سوريا هلال القدس - فلسطين الأنصار - لبنان

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة القادسية - الأردن استقلال - طاجيكستان الجزيرة - الأردن دوري دوربشكيك - قيرغزستان ظفار - عمان ألتين آسير - تركمنستان الرفاع - البحرين

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة تشيناي سيتي - الهند هاوجانج يونايتد - سنغافورة سبورت كلوب - حزر المالديف كيريس نيجروس - الفليبين باشوندهارا كينغز - بنجلادش لاو تويوتا - لاوس المتأهل من الدوري التمهيدي جنوب آسيا هوشي منه سيتي - فيتنام

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة كيريس نيغروس - الفلبين بي.إس.إم. ماكاسار - إندونيسيا بالي يونايتد - إندونيسيا شان يونايتد - ميانمار ثان كوانغ نينه - فييتنام كايا - الفلبين سفي رينغ - ميانمار تامبينس روفرز - سنغافورة

المجموعة الثامنة ووفو تاي بو اف سي - هونج كونج تشاو باك - ماكاو تاتونج - تايبيه

مواعيد مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2020

​بدأت مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2020 يوم ا10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، وسينتهي في 6 مايو 2020 ميلاديًا، الموافق 13 رمضان 1441 هجريًا.

نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020