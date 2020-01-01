مجموعات دوري أبطال آسيا 2020: مواعيد مباريات الجولة الأولى، القنوات الناقلة والملاعب

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الاولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة، الملاعب، الحكام وأكثر من ذلك

تعود شمس كرة القدم الآسيوية للسطوع مجددًا بعودة البطولة القارية الأهم، دوري أبطال آسيا لعام 2020، عندما تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات مساء الإثنين 11 فبراير 2020، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

قرعة دور المجموعات أسفرت عن عدد من المجموعات المثيرة بأتم معاني الكلمات، فكبار القارة عن الغرب اجتمعوا سويًا في كل مجموعة، بينما لم تقل مجموعات الشرق إثارة هي الأخرى.

الجولة الأولى ستكون ذاخرة بعدد من المواجهات المثيرة، ولعل القمة الأكبر هي بين السد القطري مع نظيره النصر السعودي، فيما يستضيف حامل اللقب الهلال شاهر خودرو الإيراني، ويلتقي العملاقان، الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي أيضًا.

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الممثل العراقي الوحيد، الشرطة، سيكون في مهمة صعبة للغاية أمام الاستقلال الإيراني، هذا الفريق الذي أخرج الريان من الدور التمهيدي بالفوز عليه في قطر بخماسية نظيفة.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد قرر تأجيل مباريات الفرق الصينية في هذه الجولة بسبب تفشي فيروس كورونا والخوف من نقله إلى الدول الأخرى.

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في هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك..

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة باختاكور - شباب الأهلي ملعب باختاكور المركزي الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441، beIN SPORTS الوحدة - الأهلي آل نهيان الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS الهلال - شاهر خودرو جامعة الملك سعود الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS الشرطة - الاستقلال فرانسو حريري الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS أولسان هيونداي - آف سي طوكيو أولسان التاج الكبير الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS الشارقة - التعاون نادي الشارقة الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS النصر - السد الملك فهد الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS الدحيل - بيرسبوليس عبد الله بن خليفة الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS سباهان أصفهان - العين نقش جهان الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS ملبورن فيكتوري - تشيانجراي يونايتد ملبورن المستطيل الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS جيونبيك - يوكاهاما جيونجو كأس العالم الأربعاء 13 فبراير 2020،

19 جمادي الأخر 1441 beIN SPORTS جوهور - فيسيل كوبي نويفير الأربعاء 13 فبراير 2020،

19 جمادي الأخر 1441 beIN SPORTS

مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الشرطة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاستقلال 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شباب الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شاهر خودرو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برسبوليس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سباهان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بكين جوان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيانجراي يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ملبورن فيكتوري 0 0 2 0 0 0 0 0 4 آف سي سيؤول 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيرث جلوري 0 0 0 0 0 0 0 0 2 شانجهاي شينهوا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 طوكيو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جوانزو إيفرجراند 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جوهور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سون بلو وينج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيسيل كوبي 0 0 0 0 0 0 0 0