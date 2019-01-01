مجلس الأهلي يقرر إحياء ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

الأول من فبراير يوم أن رحل 72 مشجعًا للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه مساء أمس الأربعاء، إحياء ذكرى شهداء النادي بمجزرة بورسعيد، في الأول من فبراير المقبل.

وسيقوم المجلس بإحياء الذكرى عن طريق وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمقر النادي في الجزيرة.

ومن المقرر أن يحضر مجلس الإدارة بأكمله مراسم إحياء الذكرى، بجانب حضور ممثلين عن فريق الكرة وقطاع الناشئين وباقي الفرق الرياضية.

رئيس الزمالك معلنًا تضامنه مع آل الشيخ: لن نلعب أي مباراة حتى ينهي الأهلي مؤجلاته

مجلس القلعة الحمراء كذلك قرر فتح أبواب النادي بمقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد لاستقبال أسر الشهداء وذويهم، وقضاء اليوم مع مسؤولي النادي.

وكانت المجزرة قد وقعت في الأول من فبراير عام 2012، عقب مواجهة الأهلي أمام المصري بالدوري المصري الممتاز، وراح ضحيتها 72 مشجعًا للشياطين الحمر.