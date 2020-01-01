مجلس إدارة برشلونة ينحاز إلى بارتوميو

استقالات واتهامات متبادلة تشعل الأجواء في كتالونيا

تحدثت تقارير في الإعلام الإسباني عن انحياز المتبقي من أعضاء مجلس إدارة برشلونة للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالة ستة في وقت سابق.

نائب الرئيس إميلي روسود، والذي وجه اتهامات بوجود سرقة من خزينة النادي، كان على رأس الأعضاء الذين طُلب منهم التقدم بالاستقالة.

وبحسب "سبورت"، فالأعضاء الثلاثة عشر المتبقيين في مجلس الإدارة أعلنوا الولاء لبارتوميو، وذلك بعد تصريحات روسود عن استقالات أخرى مُقبلة.

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وكان النادي الكتالوني قد أصدر بياناً رسمياً فند فيه تصريحات نائبه، وأكد عدم صحة حديثه بخصوص الأموال ووجود اختلاسات من خزينة النادي.

تقرير الصحيفة ذكر أن بارتوميو تحدث مع كل من الأعضاء المتبقيين على حدة،وحصل على إجابة واضحة بخصوص استمرارهم في مجلس الإدارة وعدم الاستقالة.

وأضاف التقرير أن الرئيس سيعمل في الساعات المقبلة على تعيين أشخاص جُدد في مجلس الإدارة ليحلوا محل الأعضاء المتقدمين باستقالاتهم.

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ويفترض أن تُقام انتخابات النادي الكتالوني بحلول العام 2021، وسط تكهنات عن انخفاض في شعبية بارتوميو في أوساط مشجعي برشلونة.