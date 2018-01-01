مجلس إدارة المصري يقدم استقالته لمحافظ بورسعيد

إدارة المصري قررت عم الاستمرار بعد فشل الجمعية العمومية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، باستقالة جماعية إلى عادل غضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة.

طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، قال خلال تصريحات صحفية: "تقدمنا باستقالة جماعية إلى محافظ بورسعيد.

عضو مجلس إدارة المصري، أكد على الاستقالة جاءت لوجود أمور تعيق عملهم داخل النادي خلال الفترة الحالية.

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يأتي ذلك بعدما أعلنت اللجنة القضائية عن رفض الجمعية العمومية للمصري الميزانية، بتصويت 1198 عضوًا بالرفض من أصل 1367 عضو.

وأحالت اللجنة القضائية الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل مراجعتها، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر.