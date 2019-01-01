مجلس إدارة الفيحاء يحفز الجماهير لحضور مواجهة الفتح

الفيحاء يستعد لمواجهة الفتح

تسعى إدارة نادي الفيحاء السعودي تحفيز مشجعيها لحضور المباريات خلال المباراة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح.

ويواجه الفيحاء نظيره الفتح ،اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يسعى للفوز.

وكشف نادي الفيحاء عن رصد مكافآت وجوائز غير مسبوقة للجماهير خلال المباراة، للحاضرين وقتها أمام الفتح من أجل تحفيزهم للحضور.

وتأتي الجوائز عن طريق طقم ذهب وثلاثة أجهزة جوال للعائلات ومثلها للأفراد وأجهزة منزلية متنوعة حيث ستقدم قبل الفاعليات قبل المباراة.

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وخصصت إدارة الفيحاء جوائز أخرى سيتم السحب عليها بالتذكرة بعد اللقاء مباشرة، وهي عبارة عن 6 أجهزة آيفون وثلاثة أجهزة تابلت وخمسة أجهزة بلايستيشن.