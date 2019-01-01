مجلس إدارة الزمالك يعلن موقفه النهائي من لعب السوبر الإفريقي بقطر

مجلس إدارة الزمالك يعلن عن قراره النهائي من خوض مباراة السوبر الإفريقية في العاصمة القطرية الدوحة.

أعلن مجلس إدارة الزمالك المصري عن رفضه بشكل قاطع خوض لقاء السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة أمام الترجي التونسي.

جاء هذا في مؤتمر صحفي أقامه مرتضى منصور رئيس النادي اليوم وأكد خلاله أن القرار نهائي ولن يتم التراجع عنه بالرغم من التداعيات المنتظرة.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك: "مجلس الإدارة اجتمع بالأمس وقرر ألا نخوض مباراة السوبر أمام الترجي بالأغلبية بالرغم من وجود أصوات معارضة لذلك".

ما العقوبات المنتظرة على الزمالك في حال رفض لعب السوبر الأفريقي بقطر؟

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي يستفز الزمالك ويهدد بنقل مقره خارج مصر وذلك الأمر لا يعنينا فهم لا يخدمون سوى نادي واحد فقط في النهاية".

وأكمل: "ملف السوبر سيتم إحالته للدولة المصرية لكننا لن نسافر لنخوض المباراة، ولو لم نخض اللقاء وتم وتوقيع عقوبات علينا سنلجأ للمحكمة الرياضية".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أجل البطولة من أكتوبر الماضي لفبراير بسبب أزمة مباراة نهائي دوري الأبطال والتي تسببت في تأجيل الإعلان عن الفريق الفائز باللقب.

جدير بالذكر أن الزمالك يملك القدرة على خوض لقاء السوبر كونه بطلًا لبطولة كأس الاتحاد الافريقية - الكونفدرالية- بعد فوزه على على حساب نهضة بركان بمايو الماضي.