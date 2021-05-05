مجرد مزحة عواطفه تتحكم فيه.. انتقادات لاذعة جدًا لنيمار من الإعلام الفرنسي

هل يستحق ذلك؟

تعرض نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى انتقادات حادة من قبل الإعلام الفرنسي بعد خروج ناديه من دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد ودّع ذات الأذنين بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من مانشستر سيتي في نصف النهائي، لتنهال الانتقادات على نيمار.

ما زاد الضغوطات على نيمار كان غياب كيليان مبابي عن مباراة الإياب للإصابة، في وقت لم يكن فيه البرازيلي بأفضل أحواله بملعب الاتحاد.

كيف تحدثت الصحف الفرنسية عن نيمار؟

لم تتوقف الصحف الفرنسية عن انتقاد نيمار وما قدمه أمام مانشستر سيتي، واعتبرت بعضها أن ما يتقاضاه لا يستحقه قياسًا بما جلبه لباريس حتى الآن.

صحيفة لو بريزيان كتبت عنوانًا فيه هجوم ضارٍ على الدولي البرازيلي وهو "نيمار: عبقري بلا أفكار"، مع نعتها لصاحب الـ28 عامًا بأنه مخيب للآمال.

أما صحيفة ليكيب، فكتبت "أمام مانشستر سيتي، خرج نيمار عن مساره"، كما تابعت وحللت ما قدمه بقولها "لم يدخل جهدًا ولكنه كان فوضويًا".

وواصل الصحيفة الهجوم بقولها "أضاع اللاعب رقم 10 فرصة التألق كما حدث في مباراة الذهاب أيضًا، لم يقد الفريق وبدا متوترًا في نهاية المباراة".

كيف حللت صحيفة فرانس فوتبول مستوى نيمار؟

انتقاد لاذع للغاية تعرض له نيمار من صحيفة فرانس فوتبول على وجه التحديد، عندما تساءلت إذا ما كان نيمار مجرد "مزحة" ليس إلا.

الصحيفة حللت مستوى اللاعب البرازيلي بقولها "هل كان نيمار مزحة؟ هل كان ضروريًا أن يلمس الكرة ست لمسات في كل مرة؟".

وتابعت الهجوم القوي "أظهر البرازيلي جانبه المظلم أمام مانشستر سيتي، لقد أراد أن يفعل كل شيء بمفرده".

"في غياب مبابي، قرر أنه هو الوحيد القادر على قيادة باريس سان جيرمان للفوز، لكنه أهدر قدرًا مذهلاً من الاستحواذ، كان من المفترض أن يكون قائدًا لكن مرة أخرى استحوذت عواطفه عليه، لقد كان كارثيًا".

في النهاية، منحت الصحيفة تقييم 2 من 10 لنيمار على مجمل ما قدمه في مباراة الإياب، وهو ما يوضح كيف أن مستواه لم يرق أبدًا إلى مستوى التطلعات.

ما الذي ينتظر نيمار في الفترة المقبلة؟

في سبيل الرد على الانتقادات التي تعرض لها نيمار، سيكون على اللاعب مصالحة الجماهير بجلب لقب الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان.

يحتل بي آس جي المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر ليل مع بقاء 4 مباريات فقط على نهاية الدوري، ومن المقرر أن يعود نيمار للمشاركة بدايةً من المباراة بعد المقبلة.

لاعب برشلونة السابق كان قد تم إيقافه لخمس مباريات محلية على خلفية ما حدث بينه وبين أحد لاعبي ليل وتحصل على إثره على بطاقة حمراء.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار في ملعب حديقة الأمراء ينتهي في صيف 2023 وسط مفاوضات من أجل تمديده حتى صيف 2026، مع محاولات من برشلونة لإعادته مرة أخرى لكامب نو.

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