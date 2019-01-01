مجدي عبد الغني يعلن تواجد صلاح في تشكيلة الأفضل لـ 2019

مجدي عبد الغني رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين يعلن تواجد محمد صلاح في التشكيلة الأفضل لجوائر فيفا برو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن مجدي عبد الغني رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين عن تواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة تشكيلة الأفضل لفيفا برو ٢٠١٩.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبد الغني وأكد خلالها أن صلاح تواجد في القائمة التي تغيب عنها في الموسم الماضي بعد الأداء المميز الذي قدمه.

وكتب عبد الغني: "سعدت جدا بتلقي خبر تواجد نجمنا صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل ١١ لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين خالص التهاني القلبية لـ "مو" صلاح ومبروك لمصر".

فيديو | فينجر: صلاح يشبه ميسي

وكان صلاح قد ظهر ضمن ترشيحات ٥٥ لاعبًا للجائزة يوم الخميس الماضي عندما تم الإعلان عن القوائم المختصرة الخاصة بها بجواره نجومًا كبارًا.

وجاءت قائمة ترشيحات الهجوم كالتالي:

أجويرو، بنزيما، جريزمان، كين، ليفاندوفيسكي، ماني، ميسي، مبابي، نيمار، رونالدو، صلاح، سون، سترلينج وسواريز.

جدير بالذكر أن الموسم الماضي كان قد شهد الثلاثي ليونيل ميسي وكريسيتانو رونالدو كيليان مبابي في القائمة النهائية الخاصة بالمهاجمين في التشكيلة المثالية.