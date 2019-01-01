عبد الغني: 5 لاعبين مصريين مرشحين للتشكيل المثالي بإفريقيا

سيتم التصويت خلال استمارات تم توزيعها على جميعة المحترفين المصريين

كشف مجدي عبد الغني، رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، عن ترشح 5 لاعبين مصريين للتواجد في التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا، لأفضل 11 لاعبًا، بالإضافة لجائزة الكرة الذهبية.

عبد الغني أكد خلال تصريحات صحفية عى أن الاتحاد الإفريقي قام بإرسال استمارات التصويت إلى جمعية اللاعبين الحترفين، لأنها المنوطة بعمل لاستفتاء على التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا.

وتابع: "هذا الأمر من خلال البرتوكول الموقع بين الاتحاد الإفريقي الكاف، والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الفيبرو، وحيث تلقت الجمعية استمارة الاستفتاء من جانب الكاف، حيث تم ترشيح 55 لاعبًا هذا العام".

وأردف: "القائمة الإفريقية المرشحة للتشكيل المثالي شهدت انضمام 5 لاعبين من المنتخب المصري، وهم محمد صلاح وأحمد حجازي وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوي".

وستقام حفل جائزة الأفضل في إفريقيا في السابع من يناير المقبل، بمنطقة سهل حشيش، بمدينة الغردقة، حيث سيشار فيها القسم الإفريقي للاتحاد الدولي للمحترفين "الفيبرو".

وكان النجم المصري محمد صلاح، هو آخر لاعب حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي، وذلك مرتين على التوالي.

خاص جول - من هم الثلاثة الكبار المطلوبين للانضمام للمنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020؟

وسربت بعض التقارير الصحفية أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب، بالإضافة إلى التواجد في التشكيل المثالي، حيث جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية، ياسين بونو، محمد الشناوي، سيلفاين جبوهوو، رايس مبولحي، إدوارد ميندي، ريتشرد أوفوري، أندريه أونانا، دينيس أونيانجو، فرانسيس أوزوهو.

الدفاع: يوسف عطال، سيرجي أورييه، مهدي بنعطية، أحمد المحمدي، لامين جاسما، فوزي غلام، أشرف حكيمي، أحمد حجازي، كاليدو كوليبالي، كريستيان لوينداما، عيسى ماندي، جويل ماتيب، نصير مزراوي، ياسين مرياح، يوسف سابالي.

خط الوسط: أندري فرانك أنجولسا، إسماعيل بناصر، سفيان فيجولي، إدريسا جويي، طارق حامد، أليكس أيوبي، وهبي الخزري، نابي كيتا، فرانك كيسي، ويلفريد نديدي، رياض محرز، توماس بارتي، مبارك واكاسو، وانياما، حكيم زياش.

الهجوم: باتريك أوباميانج، جوردان أيوم، أنيس البدري، سيدريك باكامبو، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، إيغالو، ساديو ماني، موسى ماريجا، مابي نيانج، نيكولاس بيبي، محمد صلاح، إسلام سليماني، بيرسي تاو، ويلفريد زاها.