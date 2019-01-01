مجاهد يكشف أسباب استبعاد السلام من ملاعب أمم إفريقيا

الدفاع الجوي يستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي له، أنه تم استبدال ملعب السلام، ووضع الدفاع الجوي في ملاعب الأمم الإفريقية.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى نية اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، تفكر في استبعاد ملعب السلام من استضافة مباريات البطولة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "من اليوم الأول قدمنا 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، وتم الاستقرار على 6 فقط بعد زيارة وفد الكاف".

وأضاف: "حددنا كلًا من استاد القاهرة والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم".

وتابع المتحدث الرسمي: "ملعب السلام يستضيف مباريات الأهلي في الدوري المصري، وأيضًا لقاءات الإنتاج الحربي ومع إمكانية وجود مباريات أخرى".

وأكد مجاهد أن بالتنسيق مع هاني أبو ريدة تم اتخاذ قرار بوضع الدفاع الجوي بدلًا من السلام في مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

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واختتم عضو اتحاد الكرة: "ملعب السلام سيكون جاهزًا في أي وقت لاستضافة أي مباريات إذا احتجنا له خلال البطولة ولكننا استقرينا على أفضل ملعبين من الثلاثة داخل القاهرة".

وكانت مصر نجحت في الحصول على حق استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من قِبل الكاف من الكاميرون بعد عدم جاهزية الملاعب.