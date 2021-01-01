مثل راموس .. الكشف عن راتب دافيد ألابا في ريال مدريد!

الكشف عن راتب دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ في ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن راتب النجم دافيد ألابا نجم مدافع بايرن ميونخ الألماني الجاري في صفوف ريال مدريد حال تمت الصفقة بين اللاعب والنادي الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت"، والذي أكد أن اللاعب اتفق مع ريال مدريد على راتبه وكافة تفاصيل عقده هناك.

وأوضح الصحفي أن راتب اللاعب النمساوي في ريال مدريد سيكون نفس راتب قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي لم يجدد تعاقده بعد.

أنطونيو بلانكو .. هل شهدت مباراة أوساسونا مولد نجم في ريال مدريد؟

وسيحصل ألابا على حوالي 12 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة النادي الملكي، بعد جولات طويلة من المفاوضات بينه وبينهم.

وتعد تلك هي الفئة الثانية في الرواتب بريال مدريد، خلف الفئة الأولى التي تضم إيدين هازارد وجاريث بيل، بواقع 15 مليون يورو.

وتتوقف في الوقت الحالي مفاوضات تجديد تعاقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد، حيث يصر النجم الإسباني على التجديد لمدة عامين على الأقل، بينما يريد ريال مدريد عقد أقصر.

جدير بالذكر أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم، كما هو حال عقد ألابا في بايرن ميونخ، لكن الأخير أعلن رحيله بالفعل عن البافاري، ولم يفعل قائد الملكي.