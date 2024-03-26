"مثلي الأعلى" .. نجم البرازيل: علينا معاملة نيمار مثلما فعلت الأرجنتين مع ميسي

نجم الوسط مطلوب في الدوري السعودي، فهل يلعب بجانب مثله الأعلى في الهلال؟

أشاد لوكاس باكيتا نجم وسط البرازيل ووست هام كثيرًا بمواطنه نيمار، واصفًا إياه بمثله الأعلى واللاعب الذي يُحاول السير على خطاه وتعلم الكثير منه.

نجم الهلال بعيد عن الملاعب منذ تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يعود للعب مع بداية الموسم الجديد في السعودية.

باكيتا أجرى مقابلة مع اليوتيوبر البرازيلي فريد وصف خلالها نيمار برجل المنتخب البرازيلي الذي يجب أن يلعب الجميع لأجله ولجعله يُقدم الأفضل، مشيرًا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الفريق.

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وأضاف "علينا معاملة نيمار في المنتخب البرازيلي مثلما تصرفت الأرجنتين مع ميسي، بأن يكون هو رجل المنتخب والذي يلعب الجميع لأجله ولجعله يُقدم أفضل ما لديه، ليس كافيًا أن نقول سأمرر لنيمار، هو الأفضل في المنتخب وعلينا فعل كل شيء لأجله".

تابع حول مواطنه "هو مثلي الأعلى، لقد شاهدته كثيرًا وتابعت كل مقاطع الفيديو الخاصة به، حين لعبت بجانبه حاولت تعلم الكثير من الأشياء منه لكني لم أستطع فعلها لأنه لاعب مختلف تمامًا. المدرب تيتي تحدث معي بعد أول مباراة لي مع المنتخب الوطني وقال لي "أنت واحد من القلائل الذين يفهمون نيمار جيدًا"، هذا غريب جدًا لأننا نعلم جميعًا أنه يتمتع بجودة عالية. أعتقد أن فهمي الجيد له ومحاولتي فعل ما يفعله جعل تبادلنا للتمريرات سهل جدًا".

أخيرًا كشف باكيتا المطلوب في الدوري السعودي أن نيمار كان اللاعب الأشد تأثرًا وحزنًا وإحباطًا بعد الخروج أمام كرواتيا في كأس العالم قطر 2022، مشيرًا إلى أنه حذرهم قبل اللقاء وتمنى لهم ألا يعيشوا أبدًا المشاعر القاسية التي عاشها في مونديال 2018.