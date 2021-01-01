مثله الأعلى هاري كين .. مانشستر يونايتد نحو خطف جوهرة شالكه الوفي

من هو مات هوبي نجم شالكه الذي يريد مانشستر يونايتد التعاقد معه؟

ذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع جوهرة نادي شالكه المهاجم صاحب الـ 19 عامًا والذي يقدم عطاء جيدًا مات هوبي.

مات هوبي خطف الأنظار بالعطاء المميز الذي يقدمه على الرغم من صغر سنه، حيث وقع أول عقد احترافي له في بداية فبراير الماضي.

العقد جعل هوبي ملتزمًا بالبقاء مع شالكه لسنوات مقبلة، حيث ربطت مستقبله بالنادي حتى نهاية موسم 2023، ولكن اللاعب لا يريد الرحيل من الأساس.

شالكه يعاني هذا الموسم مع احتمالية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ولكن هوبي لديه استعداد للبقاء مع الفريق حتى إن لم ينجحوا في البقاء ضمن أندية النخبة.

الوضع المالي لشالكه قد يدفعهم لبيعه خاصة إذا حدثت الكارثة وهبطوا، حيث ذكرت مصادر ألمانية أن النادي كان يعاني من ديون وصلت إلى 175 مليون جنيه إسترليني قبل أن يضرب الوباء اقتصادهم أكثر.

لا شك أن الهبوط إلى الدرجة الثانية سيكون بمثابة ضربة أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الموقف حيث يتعين على شالكه الاستفادة من المقابل المادي للاعبيه المطلوبين من أندية أوروبية كبرى.

أخبار الانتقالات: ألابا يعلن خطوته القادمة ورد أتلتيكو على بند رحيل سواريز!

هوبي أحد هؤلاء المطلوبين، والذي تابعه مانشستر يونايتد بشدة ليكون خيارًا ثانيًا في حال لم ينجح في ضم المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند. .