مثلما فعل رونالدو .. راموس تواصل مع أنشيلوتي لحسم مستقبله !

علاقة قوية ظهرت بين الثنائي

يبدو أن العلاقة بين سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق كانت أقوى من المتوقع.

المدافع الإسباني رحل عن ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن وجود تواصل من راموس وأنشيلوتي قبل رحيل المدافع الإسباني إلى النادي الفرنسي.

وأوضحت أن راموس اتصل بأنشيلوتي خلال يوم تقديمه كمدرب لريال، وحرص على تهنئته فور عودته مرة أخرى للنادي الإسباني.

القائد السابق للفريق تحدث مع أنشيلوتي قبل مغادرته النادي، وقام بسؤاله حول نصيحته بخصوص مستقبله.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس طلب استشارة المدرب الإيطالي المخضرم حول ناديه القادم، بسبب الخبرة الطويلة التي يمتلكها وكذلك للعلاقة القوية بينهما.

واستشهدت كذلك بما فعله كريستيانو رونالدو مهاجم ريال السابق، عندما استشار بعض أصدقائه السابقين بالنادي حول مستقبله، عندما عاد لمشاهدة الكلاسيكو مع برشلونة في 1 مارس 2020.

اقرأ أيضًا .. سيطرة إنجليزية إيطالية على جائزتي أفضل لاعب ومدرب في أوروبا

شائعات تافهة .. رونالدو يرد بقسوة على أنباء عودته إلى ريال مدريد

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى ريال مدريد، لكن اللاعب وكذلك أنشيلوتي خرجا لنفي هذه التكهنات تمامًا.