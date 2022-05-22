متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

كما جرت العادة، حبست جماهير كرة القدم أنفاسها قبل أن تتعرف على بطل موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، حيث تمكن مانشستر سيتي من الحفاظ على لقبه بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بعد صراع طويل من أجل اللقب.

تشيلسي وتوتنهام سيكونان إلى جانب مانشستر سيتي وليفربول في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فيما سيلعب آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، ووست هام يونايتد في دوري المؤتمر الأوروبي.

الإثارة كانت حاضرة في موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، ليس فقط على مستوى القمة، بل في القاع أيضًا، حيث تأجل حسم الفريق الثالث الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" حتى الجولة الأخيرة.

وتمكن ليدز يونايتد من الهروب بفوزه على برينتفورد، فيما رافق بيرنلي الثنائي الهابط سلفًا واتفورد ونوريتش سيتي، بعد أن خسر أمام نيوكاسل يونايتد.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

ومن المنتظر أن تقوم فرق الدوري الإنجليزي بالكثير من التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية 2022، لكن متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

مع انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، في نوفمبر، فإن موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي سينطلق في وقت مبكر عن المعتاد، وتحديدًا في السادس من أغسطس 2022.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الدوري الإنجليزي على فترة تصل إلى شهرين ونصف من الراحة، لكن هذه الفترة يتخللها فترة التحضير للموسم الجديد.

وسيتوقف الدوري الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع في 12 و13 نوفمبر، قبل حوالي ثمانية أيام من انطلاق مونديال قطر.

وسيحصل اللاعبون المشاركون في كأس العالم على استراحة قصيرة قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي في "بوكسينج داي" يوم 26 ديسمبر 2022.

ومن تلك النقطة، ستتواصل مباريات الدوري الإنجليزي حتى نهايته في الثامن والعشرين من مايو 2023، وكما هو الحال دائمًا ستقام كافة مباريات الجولة الأخيرة من الموسم في توقيت واحد.

ما هي أندية الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

يشارك في الدوري الإنجليزي 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثلاثي المقدمة في الدوري الأدنى.

وهبطت أندية بيرنلي وواتفورد نوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى، وتأهل ناديا فولهام وبورنموث مباشرة إلى الدوري الإنجليزي، وسينضم لهما فريق ثالث إما هدرسيفيلد أو نوتنجهام فورست، حسب الفائز في الملحق.

الفريق الملعب آرسنال الإمارات أستون فيلا فيلا بارك بورنموث فيتاليتي برينتفورد برينتفورد كوميونتي ستاديوم برايتون أميكس تشيلسي ستامفورد بريدج كريستال بالاس سيلهرست بارك إيفرتون جوديسون بارك فولهام كرافين كوتيدج ليستر سيتي كينج باور ليدز يونايتد إيلاند رود ليفربول أنفيلد مانشستر سيتي الاتحاد مانشستر يونايتد أولد ترافورد نيوكاسل يونايتد سانت جيمس بارك ساوثامبتون سانت ماري توتنهام توتنهام ستاديوم وست هام يونايتد لندن الأولمبي وولفرهامبتون مولينيو

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

سيتم الإعلان عن جدول مباريات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وسيتم تأكيد 380 مباراة مقسمة على 38 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب جدول البث التلفزيوني.