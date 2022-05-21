متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023؟

شهد موسم 2021-22 من الدوري الإسباني حدثًا لم يعشه الجمهور منذ سنوات، وهو فوز ريال مدريد باللقب قبل أكثر من 4 أسابيع من النهاية، منهيًا الصراع مبكرًا على المسابقة مع غريميه المعتادين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

تحددت الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات مبكرًا كذلك، ولم نشهد الإثارة المعتادة بين ثلاثي المقدمة أو على الأقل ثنائي المقدمة كما كان معتاد في السنوات الأخيرة.

رحل ليونيل ميسي من برشلونة مطلع الموسم الماضي، وهو ما أثر بالتأكيد على الفريق الكتالوني الذي وصل لرباعي المقدمة في الأمتار الأخيرة من الموسم، ولم يبرم ريال مدريد أي صفقات تذكر، لكنه نجح في الفوز باللقب مبكرًا ووصل لنهائي دوري الأبطال.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

ينتظر الكثير من قطبي الكرة الإسبانية في سوق الانتقالات الصيفية 2022 لتدعيم صفوفهما، لكن متى يبدأ الدوري الإسباني 2022-2023؟

متى يبدأ الدوري الإسباني 2022-2023؟

سينطلق الدوري الإسباني في موسمه الجديد في وقتٍ مبكر عن المعتاد، حيث ينتظر أن يبدأ في 12 أغسطس 2022.

سيتوقف الدوري بعد ذلك في الفترة بين 13 نوفمبر و26 ديسمبر 2022، حيث تشارك المنتخبات وتتوقف كرة القدم لإقامة كأس العالم 2022.

بعد العودة في نهاية ديسمبر، ستستمر جولات الدوري الإسباني حتى 4 يونيو 2023، والذي سيشهد صافرة المباراة الأخيرة من الليجا.

ما هي أندية الدوري الإسباني 2022-2023؟

يشارك في الدوري الإسباني 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثلاثي المقدمة في الدوري الأدنى.

هبطت أندية ليفانتي وألافيس حتى الآن من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، فيما لم يحسم أي فريق حتى الآن الصعود من دوري الدرجة الثانية.

الفريق الملعب أتلتيك بيلباو سان ماميس أتلتيكو مدريد واندا ميتروبوليتانو برشلونة كامب نو سيلتا فيجو بالايدوس إلتشي مارتينيز فاليرو إسبانيول كورنيلا إل برات خيتافي ألفونسو بيريز أوساسونا إل سادار رايو فاييكانو فايكاس ريال بيتيس بينيتو فيامارين ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو ريال سوسييداد ريالي أرينا إشبيلية رامون سانشيز فالنسيا ميستايا فياريال لا سيراميكا

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإسباني 2022-2023؟

سيتم الإعلان عن مباريات الدوري الإسباني 2022-23 في يوليو 2022، وبانتظار تحديد الموعد النهائي من رابطة الليجا في الأيام القادمة.