ينتظر عشاق الكرة الألماني بفارغ الصبر بدء موسم 2023-2024 بعد المنافسة المثيرة في موسم 2022-2023..

حفل موسم 2022-2023 في الدوري الألماني بالإثارة على مستوى المباريات والتنافسية لأن الحسم تأجل إلى الأمتار الأخيرة.

يتمنى عشاق الكرة الألمانية أن تستمر الإثارة بشكل كبير في الموسم المقبل 2023-2024، وقبل أي شيء بدؤوا في تلمّس مواعيده ومعرفة مواعيد لقاءات الأندية الكبرى.

لقد شهدت الكرة الألمانية انتكاسة كبيرة في موسم 2022-2023 بعد خروج بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأتى هذا عقب الإخفاق الألماني في كأس العالم، والذي أشار بالقلق إلى كرة المانشافت.

على مستوى الدوري الأوروبي، وصل باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو إلى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة..

ومن المنتظر أن تقوم فرق الدوري الألماني بالكثير من التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية 2023، لكن متى يبدأ الدوري الألماني 2023-2024؟

متى يبدأ الدوري الألماني 2023-2024؟

سينطلق الدوري الإيطالي 2023-2024 يوم 18 أغسطس 2023، أي بعد أقل من أسبوع تقريبًا من انطلاق نظيريه الإسباني والإنجليزي.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الدوري الألماني على فترة تصل إلى شهرين ونصف من الراحة، لكن هذه الفترة يتخللها فترة التحضير للموسم الجديد.

بينما سينتهي موسم 2023-2024 من الدوري الإيطالي يوم 18 مايو 2024.

ما هي أندية الدوري الألماني 2023-2024؟

يشارك في الدوري الألماني 18 فريقًا في كل عام، يهبط ثنائي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثنائي المقدمة في الدوري الأدنى.

بينما يخوض صاحب المركز السادس عشر ملحقًا لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ويفرغ مكانًا لمقعد ثالث صاعد من البوندسليجا 2.

ولم يهبط أي ناد بشكل رسمي إلى الآن من البوندسليجا، لكن هيرتا برلين هو الأقرب بكل تأكيد للنزول، وهناك فرق أخرى كبرى في التاريخ الألماني تصارع الهبوط مثل شالكه وشتوتجارت.

الأقرب للتأهل إلى الدوري الألماني هم الثلاثي دارمشتادت وهايدنهايم وهامبورج، ينتظر أن يتركوا أماكنهم في البوندسليجا 2 ويصعدوا للدرجة الممتازة.

ما هو موعد إعلان جدول مباريات الدوري الألماني 2023-2024؟

من المتوقع أن يتم إعلان مواعيد مباريات الموسم الجديد 2023-2024 في الدوري الألماني بشهر يونيو 2023.

وسيتم تأكيد المباريات المقسمة على 35 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب جدول البث التلفزيوني.