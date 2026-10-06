متى موعد كأس الخليج العربي المقبلة "خليجي 28".. وأين تقام؟

منذ أكثر من خمسة عقود، تحولت فكرة بسيطة إلى واحدة من أبرز البطولات الكروية في المنطقة. فمنذ انطلاق كأس الخليج العربي في البحرين عام 1970، مرت البطولة بمحطات تاريخية عديدة، شهدت صعود منتخبات وتراجع أخرى، وتغيرًا في نظام المنافسة وعدد المشاركين، حتى استقرت في نسختها الحديثة بمشاركة ثمانية منتخبات.

بدأت فكرة إقامة بطولة تجمع منتخبات الخليج بمبادرة من الأمير خالد الفيصل، قبل أن تُطرح رسميًا خلال دورة الألعاب الأولمبية في المكسيك عام 1968، حيث ناقش الوفد البحريني الفكرة مع ستانلي روس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك. وبعد العودة إلى البحرين، عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعًا في 19 يونيو 1969 لبحث المشروع.

وبعد أقل من عام، انطلقت النسخة الأولى في البحرين بين 27 مارس و3 أبريل 1970، بمشاركة أربعة منتخبات هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر. وتوسعت البطولة تدريجيًا؛ فانضمت الإمارات في النسخة الثانية عام 1972، ثم سلطنة عُمان في النسخة الثالثة، قبل أن يلتحق العراق بالبطولة في النسخة الرابعة، ليكتمل عقد المنتخبات الخليجية المشاركة آنذاك.

وكان المنتخب الكويتي صاحب السيطرة الأولى على البطولة، بعدما توج بأول أربع نسخ متتالية، قبل أن ينجح العراق في كسر هذا الاحتكار بالتتويج في نسخة 1979 التي استضافتها بغداد. وشهدت البطولة لاحقًا العديد من الأحداث الاستثنائية، من بينها انسحاب السعودية والعراق من نسخة 1990 في الكويت؛ إذ اعترضت السعودية على شعار البطولة، بينما انسحب العراق خلال المنافسات احتجاجًا على التحكيم في مباراته أمام الإمارات.

وفي نسخة 1992، غاب العراق عن البطولة بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية، ليحصد المنتخب القطري اللقب ويضع حدًا لهيمنة الكويت والعراق على البطولة طوال أكثر من عقدين. وفي عام 2003، انضم المنتخب اليمني إلى البطولة، رغم عدم إطلالته على الخليج العربي، قبل أن يعود العراق للمشاركة في النسخة التالية عام 2004، ليصل عدد المنتخبات إلى ثمانية، مع اعتماد نظام المجموعتين والأدوار الإقصائية.

ما موعد بطولة كأس الخليج العربي المقبلة "خليجي 28"؟

بعد سنوات من إقامة البطولة في دول مختلفة، يعود العراق لاستضافة كأس الخليج العربي في النسخة الـ28، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر 2028.

وحصل العراق على حق الاستضافة في 28 سبتمبر 2026، بعد موافقة المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالإجماع، دون وجود ملف منافس، فيما حُددت الكويت كدولة بديلة وفق لوائح البطولة.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها العراق البطولة، بعد نسختي 1979 في بغداد و2023 في البصرة، لتعود المنافسة الخليجية إلى الملاعب العراقية مجددًا بعد خمس سنوات من استضافة البصرة للنسخة السابقة.

وتتجه الأنظار إلى شكل البطولة ومدن الاستضافة، بعدما طرح محافظ البصرة أسعد العيداني مقترحًا بإقامة إحدى مجموعتي المنافسات في المدينة الرياضية بالبصرة، بينما تستضيف محافظة ذي قار المجموعة الأخرى.





البطولة مكان الاستضافة الموعد كأس الخليج العربي (خليجي 28) العراق من 9 إلى 22 ديسمبر 2028



