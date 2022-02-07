متى موعد كأس أمم إفريقيا القادمة؟ وأين تقام؟

انتهت مساء الأحد 6 فبراير 2022 منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في الكاميرون.

منتخب السنغال اقتنص لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتنتظر الجماهير بالطبع النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، والتي ستكون المرة الرابعة والثلاثين التي تقام فيها البطولة.

وحتى الآن، لم تنطلق التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا؟

وعلى عكس النسخة الحالية، تستضيف ساحل العاج كأس أمم إفريقيا في الصيف، وتحديدًا خلال شهري يونيو ويوليو 2023.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الثالث والعشرين من يونيو على أن تقام المباراة النهائية في الثالث والعشرين من يوليو 2023.

الحدث الموعد البلد المنظم كأس أمم إفريقيا 2023 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023 ساحل العاج

أين تقام النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا؟

وستكون الجماهير على موعد مع النسخة الرابعة والثلاثين، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج في عام 2023.

إقامة كأس أمم إفريقيا العام المقبل، يأتي لأن النسخة التي أقيمت في الكاميرون كان من المفترض أن تقام في عام 2021، لكنها تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

ما هو موعد تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

حتى الآن، لم يضمن سوى منتخب ساحل العاج التواجد في النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، بصفته صاحب الأرض.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 بداية من فترة التوقف الدولي في مارس المقبل، بإقامة الدور التمهيدي.

ثم تنضم ستة منتخبات من الدور التمهيدي إلى 42 منتخبًا، ليصبح المجموع 48 فريقًا تتنافس فيما بينها خلال دور المجموعات.

وسيتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة تضم أربعة منتخبات يتأهل عن كل منها منتخبان إلى النهائيات، وبمشاركة منتخب ساحل العاج في التصفيات الذي سيتأهل معه منتخب واحد فقط عن مجموعته إلى البطولة.



