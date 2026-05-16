Goal.com
مباشرالتذاكر
RSL Fans Hilal Ahli Ittihad Nassr 2024-2025Getty / social gfx
أحمد مجدي

ترجمه

متى موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027؟

دوري روشن السعودي
الهلال
الاتحاد
النصر
الأهلي
الرياض
الاتفاق
النجمة
الشباب
الخليج
الوحدة
الفتح
العروبة
الفيحاء
ضمك
نيوم
الخلود
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027

يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية وحول العالم، انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027.

وعاشت الجماهير السعودية موسمًا استثنائيًا في نسخة 2026-2027 من دوري روشن، والتي شهدت منافسة شرسة على القمة بين النصر والهلال.

لذلك، سيكون الجميع على أحر من الجمر لمتابعة الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، خصوصًا مع توقعات بإبرام الفرق الكبرى صفقات عالمية على وزن النجوم الكبار مثل كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، ألكسندر ميتروفيتش، كريم بنزيما ورياض محرز.

ونستعرض لكم في هذا التقرير، موعد بداية دوري روشن السعودي 2026-2027، والأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027، والأندية الصاعدة والهابطة من وإلى دوري يلو للدرجة الأولى.. وكل ما تريد معرفته:

متى موعد الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027؟

لم يعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026-2027 بشكل رسمي، لكن من المرشح أن تبدأ المنافسات كما المعتاد بنهاية شهر أغسطس 2026.

كما يتوقع أن تكون نهاية منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027 يوم 21 مايو 2027.

ما الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027؟

تضم بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" التي تنطلق موسم 2026-2027 أفضل 32 ناديًا في القارة، ويضمن بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيفه وصاحب المرتبة الثالثة في منافسات الموسم الجاري 2025-2026 العبور المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم القادم 2026-2027، بينما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس غمار الملحق الفاصل للبطولة نفسها.

ما الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا "2" موسم 2026-2027؟

يمنح لقب كأس خادم الحرمين الشريفين صاحبه بطاقة الترشح المباشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2؛ ولكن لأن الهلال حقق اللقب، ستؤول بطاقة المشاركة الآسيوية تلقائيًا إلى الفريق المحتل للمركز السادس في الترتيب النهائي للدوري.

السبب

الفريق

البطولة

بطل \وصيف دوري روشن السعودي 2025-2026النصردوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027
بطل \وصيف دوري روشن السعودي 2025-2026الهلال
حامل لقب دوري أبطال آسيا 2025-2026الأهلي
ثالث\رابع دوري روشن السعودي 2025-2026القادسية
خامس دوري روشن السعودي 2025-2026 ملحق دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027
سادس دوري روشن السعودي 2025-2026  دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026-2027

ما الفرق الهابطة إلى دوري يلو السعودي 2026-2027؟

تأكد هبوط فريق النجمة من دوري روشن السعودي في موسم 2025-2026، وينتظر هبوط فريقين آخرين إلى جانبه.

ما الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي 2026-2027؟

تأهل كل من أبها والفيصلي إلى دوري روشن السعودي 2026-2027 بينما سيحسم المقعد الثالث بواسطة الملحق.

الفرق الصاعدة

الفرق الهابطة

أبها 
الفيصلي 
 النجمة
إعلان

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.