متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2026-2027؟

يُعد الدوري الفرنسي واحدًا من أبرز البطولات الأوروبية الكبرى، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والتسويقي، ما ساهم في استقطاب العديد من نجوم كرة القدم العالمية وجعله من أكثر المسابقات إثارةً وجذبًا للجماهير.

وكعادته في الأعوام الأخيرة، نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الماضي، بعدما فرض هيمنته على صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه لانس.

ويمثل موسم 2026-2027 النسخة التاسعة والثمانين من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، التي تُعد المسابقة الأهم والأعرق في كرة القدم الفرنسية.

ويدخل باريس سان جيرمان الموسم الجديد بصفته حامل اللقب، بعدما توج بالبطولة في آخر خمس نسخ متتالية، مواصلًا سيطرته المحلية على المسابقة.

متى موعد الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2026-2027؟

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عن موعد انطلاق منافسات موسم 2026-2027 من "ليج 1"، حيث تقرر أن تنطلق البطولة يوم 23 أغسطس 2026.

ويأتي انطلاق الموسم الجديد بعد فترة زمنية مناسبة من إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، بما يتيح للأندية واللاعبين الاستعداد بشكل كامل لخوض تحديات الموسم الجديد.

كما كشفت الرابطة عن موعد ختام الموسم، إذ من المقرر أن تُقام الجولة الأخيرة من البطولة يوم 29 مايو 2027، ليُسدل الستار بذلك على نسخة جديدة من واحدة من أقوى وأشهر مسابقات كرة القدم في أوروبا والعالم.

البطولة موعد الانطلاق موعد الختام الدوري الفرنسي 23 أغسطس 2026 29 مايو 2027



ما هي الفرق الفرنسية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حجزت أندية "باريس سان جيرمان ولانس وليل وليون" مقاعدها في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما اكتفى "مارسيليا ورين" بالمشاركة في الدوري الأوروبي، في حين تأهل موناكو إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

المركز الفريق البطولة 1 باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا 2 لانس 3 ليل 4 ليون 5 مارسيليا الدوري الأوروبي 6 رين 7 موناكو دوري المؤتمر الأوروبي



ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية؟

ودّع كل من ميتز ونانت منافسات الدرجة الأولى وهبطا إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما أمضى الأول موسمًا واحدًا فقط بين الكبار، بينما انتهت مسيرة نانت التي استمرت ثلاثة عشر عامًا متتالية في الدوري الفرنسي الممتاز.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الفرنسي 2026-2027؟

يشارك في منافسات موسم 2026-2027 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 18 فريقًا، حيث يعود كل من تروا ولومان إلى دوري الأضواء بعد غياب دام ثلاث سنوات وستة عشر عامًا على التوالي.

