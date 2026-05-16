متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

يعد الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر وأقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يحظى بأهمية ومتابعة كبيرة للغاية، نظرًا لحجم المنافسة الشرسة بين الفرق وقوة المباريات.

وفي ظل المنافسة المشتعلة الدائمة على لقب "البريمييرليج" بين الكبار، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد بداية الدوري الإنجليزي الموسم المقبل 2026-2027.

وفي التقرير التالي نرصد لكم، موعد بداية الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكل ما تريد معرفته عن الأندية المشاركة في البطولة.

متى موعد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز تفاصيل الموسم الجديد من البريمييرليج 2026-2027، مشيرًا إلى أن المسابقة سوف تبدأ يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026.

على أن تجرى مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد الموافق 30 مايو 2027.

متى موعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تقرر إعلان جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد 2026-2027 يوم 16 يونيو 2026.

البطولة الإعلان عن جدول المباريات موعد الإنطلاق موعد الختام الدوري الإنجليزي 2026-2027 الجمعة 16 يونيو 2026 السبت 22 أغسطس 2026 الأحد 30 مايو 2027

ما هي الفرق الإنجليزية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر 2026-2027؟

يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 5 مقاعد لأندية الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها حتى الآن كل من "آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

كل شيء قابل للتغير إذا توج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي وحينها سيفسح المجال لفريق آخر للتأهل من بين الفرق الإنجليزية وسيؤثر حتمًا على مقاعد الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر للموسم المقبل.

المركز الفريق البطولة 1 آرسنال دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 3 مانشستر يونايتد 4 أستون فيلا 5 6 الدوري الأوروبي 7 دوري المؤتمر الأوروبي

ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب؟"

تودع 3 أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم 2025-2026، لتهبط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، وحتى الآن هبط كل من "وولفرهامبتون وبيرنلي" ويتبقى مقعد ثالث.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تأهل كل من كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 بصورة مباشرة بعد حسم المركزين الأول والثاني، بينما يحسم المقعد الثالث عبر منافسات "البلأي أوف".