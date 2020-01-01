متى حققت الأندية السعودية الفوز في جولة واحدة بدوري أبطال آسيا؟

لم يتحقق هذا الأمر سوى مرتين فقط قبل الجولة الماضية

حققت الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الفوز في مباريات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات البطولة القارية لتحصد العلامة الكاملة بـ12 نقطة.

وتمكنت أندية الهلال، النصر، الأهلي، التعاون من تحقيق الفوز خلال مباريات الجولة الثانية وجمع 12 نقطة، في تفوق واضح لأندية الدوري السعودي على مختلف أندية غرب آسيا

الهلال حقق الفوز على نادي شباب أهلي دبي 2\1، وفاز الأهلي على الاستقلال الإيراني 2\1، وحقق النصر الفوز على العين الإماراتي بنفس النتيجة، وأخيرًا تغلب التعاون على الدحيل القطري 2\0.

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ولكن ما هي آخر مرة تمكنت فيها الفرق السعودية الأربعة من تحقيق الفوز في جولة واحدة بدوري أبطال آسيا؟

التاريخ يقول أن هذا الأمر لم يحدث منذ عام 2013، وذلك حينما حققت أندية الهلال، الأهلي، الاتفاق الشباب الفوز في دور المجموعات.

وبشكل عام منذ تغيير مسمى البطولة ونظامها، لم يتحقق هذا الأمر سوى مرتين فقط قبل الجولة الماضية، مما يؤكد على صعوبة تكرار هذا التفوق السعودي وجمع النقاط الـ12 بجولة واحدة.

وكانت أول مرة تُحقق فيها الأندية السعودية الأربعة الفوز في جولة واحدة في نسخة 2010، حينما فازت أندية الهلال، الاتحاد، الشباب والأهلي.

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يُذكر أن الأندية السعودية تُعد المُرشح الأول للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020 عن غرب آسيا، وتكرار إنجاز الزعيم الهلالي الذي حققه الموسم الماضي.