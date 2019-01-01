متى انكشفت عيوب باريس سان جيرمان؟

يستعد باريس سان جيرمان لخوض واحدة من أصعب وأشرس مبارياته هذا الموسم، عندما يَحل ضيفًا على ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة صاحب الأرض "مانشستر يونايتد"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

لعنة فبراير

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، للعام الثاني على التوالي، تتبدل أوضاع العملاق الباريسي من النقيض إلى النقيض مع نهاية السبات الشتوي لدوري أبطال أوروبا، مقارنة بالصورة التي يتركها لنفسه في دوري مجموعات أبطال أوروبا، حتى في هذه النسخة، اعتقدت الجماهير، أن الفريق تعلم الدرس، بعد التأهل الصعب من المجموعة الحديدية، التي كانت تضم ليفربول، نابولي والنجم الأحمر.

في السنوات القليلة الماضية، كان "إلبي إس جي"، يضمن الترشح للأدوار الإقصائية في أول 3 أو 4 مباريات في دوري المجموعات، لكن هذه المرة، لم يضمن البطاقة بشكل رسمي إلا مع إطلاق صافرة نهاية دوري المجموعات، وما ضاعف التفاؤل لدى المُشجعين، تصاعد مستوى الفريق سواء على مستوى الأفراد أو على المستوى الجماعي، هذا في الوقت الذي كان يعيش فيه مانشستر يونايتد ربما أتعس لحظاته في الألفية الجديدة في آخر حقبة جوزيه مورينيو.

ماذا تغير؟

الآن. انقلبت الأمور والمعطيات 180%، إذ أضحى الفريق الإنجليزي الأقوى والأوفر حظًا، لافتكاك بطاقة اللعب مع الثمانية الكبار في الكأس ذات الأذنين، ليس فقط لعصا أوليه جونار سولشاير، السحرية، التي أعادت رونق وهيبة الشياطين الحُمر، بل للتسونامي، الذي ضرب "حديقة الأمراء"، منذ لحظة إصابة الساحر البرازيلي نيمار جونيور ومن قبله ماركو فيراتي.'

انكشاف العيب الخطير

في سهرة فرنسية خالصة لكن بنكهة دوري الأبطال، انحنى باريس سان جيرمان أمام غريمه المحلي ليون في الجولة قبل الماضي لليج1، كأول هزيمة لحامل اللقب هذا الموسم، لكن ناقوس الخطر، لم يكن في الهزيمة أو توقف الأرقام القياسية، بل في الانطباع والصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق في هذه المباراة بالذات.

لو نتذكر، وضح الارتباك على المدرب الألماني توماس توخيل في أول اختبار حقيقي بدون نيمار، عندما قامر بتغيير أسلوبه المفضل 4-3-3 لـ 4-4-2، مُعتمدًا على كيليان مبابي وإدينسون كافاني كرأسي حربة، وذلك قبل إصابة المهاجم الأوروجوياني، فكانت المُحصلة، أداء للنسيان، تجلى في إفراط اللاعبين على الكرات الطولية، على طريقة كرة القدم البريطانية الكلاسيكية.

تأثير حلقتي الوصل

وما يُعزز صحة ارتباك المدرب بدون نيمار وفيراتي، تأخره في إجراء تبديلات حتى بعد تأخره أمام ليون، يكفي أنه تذكر أن معه لاعبين احتياطيين في آخر 10 دقائق! لكن بوجه عام، يُمكن القول، بأن المباريات التي خاضها باريس بدون نيمار وفيراتي، أظهرت افتقاده عنصر الإبداع في الوسط، تمريرات بالجملة بعرض الملعب، مع انخفاض صادم في خلق الفرص الحقيقية أمام المرمى، مقارنة مع الكم الهائل من الفرص والأهداف التي كان يتمتع بها الفريق في وجود نيمار بالذات، الذي كان قاسمًا مُشتركًا في جُل المحاولات على مرمى المنافسين، خصوصًا في الاختبارات والمواعيد الكبرى، على غرار ما فعله في لقاء ليفربول المصيري في دوري المجموعات.

خلاصة القول. أداء باريس سان جيرمان تأثر بشكل سلبي من بعد إصابة نيمار وفيراتي، ونُشاهد ذلك في بطء التحضير واللعب السلبي والجمل المحفوظة وكأن الدفاع والوسط في واد والهجوم في واد آخر، فما بالك عندما ينضم إليهم إدينسون كافاني، الذي تأكد غيابه هو الآخر؟ بالطبع ستزداد المعاناة، ولن تكون مُجرد مشكلة في غياب الحلول في النصف الأخير من الملعب، بل في افتقار السلاح الفتاك، كيف لا وهو هداف الفريق الأول في كل المسابقات هذا الموسم، فهل بعد حقل تجاربه في المباريات الثلاث الماضية سيعثر توخيل على التوليفة السحرية بدون أهم مفاتيح لعبه في اختبار مُعقد أمام منافس بحجم مانشستر يونايتد يعيش لحظات خاصة مع مدربه الجديد؟