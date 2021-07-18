متى القمة الأولى؟ .. لجنة المسابقات تُعلن جدول ومواعيد مباريات الدوري السعودي

القمة الأولى متأخرة في الموسم القادم

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والذي تقدم موعد انطلاقه إلى 11 أغسطس القادم.

الموسم الجديد من الدوري السعودي كان من المفترض أن ينطلق في الـ12 من أغسطس لكن تم تقديم الموعد 24 ساعة، وستُقام يوم 11 أغسطس مباراة واحدة تجمع الفيحاء مع الاتحاد في المجمعة.

وحددت لجنة المسابقات مواعيد جميع مباريات الجولات الـ13 الأولى من الجدول، فيما أجلت اعتماد مواعيد الجولتين الـ14 والـ15 حتى صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-2022.

وأوضحت اللجنة في بيانها الرسمي أن مباريات الهلال والنصر في الجولة الثامنة ستؤجل إلى موعد لاحق حال تأهلهما أو أحدهما إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، وحال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية ستؤجل مباراته في الجولة الـ12 إلى موعد يُحدد لاحقًا.

وحسب الجدول المعلن، ستخلو الجولات الخمسة الأولى من الدوري السعودي من المباريات الكبيرة، إذ ستكون القمة الأولى في الجولة الخامسة وستجمع النصر مع الاتحاد في الرياض يوم السبت 18 سبتمبر القادم.

وسيُلعب ديربي جدة في الأول من أكتوبر القادم ضمن الجولة السابعة، فيما ديربي الرياض بين الهلال والنصر سيُقام يوم الأحد 17 أكتوبر ضمن الجولة الثامنة.