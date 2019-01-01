متفوقًا على نيمار وميسي - كافاني أفضل لاتيني في 2018

تعرف على اختيارات أفضل لاعب لاتيني في 2018

يحصل الأورجوائي إيدنسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على جائزة أفضل لاعب لاتيني في عام 2018 بالتفوق على ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وزميله في الفريق نيمار دا سيلفا.

جائزة أفضل لاعب لاتيني مقدمة من وكالة الأنباء الإسبانية EFE وسوف يحصل عليها كافاني مساء غد، الخميس.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ كافاني تخطى نيمار وميسي وحصل على الجائزة بعدما نجح في الانفراد بصدارة هدافين باريس سان جيرمان عبر التاريخ.

وقالت الصحيفة إنّ اللاعب سوف يتسلم الجائزة يوم الخميس في باريس.

سولشاير محظوظ 🙌 .. وباريس يفقد سلّاحه الفتّاك🚀 pic.twitter.com/E6dUEXg1l1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

كافاني انضم إلى سان جيرمان في 2013 قادمًا من نابولي الإيطالي ونجح في 6 مواسم أن يتجاوز سجل زلاتان إبراهيموفيتش ويصل إلى 156 هدفًا في حديقة الأمراء.

جدير بالذكر أنّ ميسي حقق الجائزة في 5 مناسبات عام 2007 و2009 و2010 و2011 و2012، كما حقق كيلور نافاس الجائزة في آخر عامين.